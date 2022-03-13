推特、脸书、Telegram、Instagram等中翻英揭露中国对乌克兰战争立场 快与痛并在？

中国/俄罗斯/乌克兰

网友在社群平台推特发起“大翻译运动”，将中国对俄乌战争的讨论、观点翻译成英文转发。参与成员说，这个活动旨在使外界了解中国所持立场；另有批评声音认为，恐加深仇恨亚裔犯罪。

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就世界社群掀大翻译运动，中翻英转传中国人对俄乌战争观点。大翻译运动在推特（Twitter）上有官方帐号，同步使用标签“＃TheGreatTranslationMovement”。由懂中、英文的使用者将中国央视网、人民日报等官方媒体内容和中国匿名网友在俄乌战争中支持俄罗斯开战等讨论翻译成英文，再以图片形式并列原文和英文翻译转发。

据中央社引述德国之声报道称，“大翻译运动”是从社群平台Reddit上颇具规模的中文社群ChongLangTV兴起。报导指出，ChongLangTV约从2月16日起有许多关于乌克兰和俄罗斯的话题，在2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰后，中国网友“收留乌克兰小姊姊”等轻浮言论开始被转翻译。有社群成员说，中翻英转传就是希望外国人可以了解到中国舆论究竟在谈论些什么。

ChongLangTV在3月2日被Reddit以曝光他人隐私为由而解散，社群成员开始分散到推特、脸书（Facebook）、Telegram、Instagram等其他平台，为了集中和整合讯息，推特开设了官方帐号和标签。前ChongLangTV社群成员接受德国之声采访时表示，参与活动的人分散在世界各地，都是自愿性质，出于安全，成员间也不知道彼此是谁。

参与成员说，透过大翻译运动，期望可让更多国家的人知道，中国人不是如同官方大外宣般地热情、好客、温良；而是自大、民粹和毫无同情心。

例如，一张出处不明的照片，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）穿着西装站在众人前方，照片图说写着“全世界一半的国家欺负这个男人”，下方中国网友群起留言回应“不怕，有我们中国在，挺住”、“男人的榜样，有勇有谋”。这些讨论全被翻译成英文后放上推特。

中央社说，另也有人对于大翻译运动充满质疑，北美华人微信群就有这样的声音。据德国之声提到，批评者认为这个运动太过于偏颇，因为其他国家和地区的网友也会有好战、性别歧视等偏激言论，这个活动却只针对中文社群。有人担心那些极端言论被以英文转传开后，外国人将对中国人印象大扣分，甚至可能加剧针对亚裔的仇恨犯罪；也有人认为大家都是华人，“家丑不能外扬”。