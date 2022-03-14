中国疫情扩大 深莞两市封城一周 供港物资维持 台商则叫苦

中国/防疫

中国的武汉肺炎疫情有反弹现象，昨(13日)单日新增2343人染疫，当中一成在广东省，而省内绝大部分个案在深圳和东莞。为防疫情蔓延，两地市政府先后宣布，由今日起至本月20日止，封城一周，全民禁足，只有保障市民生活和城市基本运行和供港企业例外。结果，在当地的电子科技厂商叫苦不已，有跨省生产线的富士康则声称会把部分生产线转至其他地方，以减低对苹果iPhone产品的影响。

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中国今波疫情已涉及27个省市和自治区，是自2020年初湖北武汉爆疫以来，规模最大的一次，直至昨日，仍有18个省市有新增个案。根据国家卫生健康委员会今早数据，中国内地过去一日新增1437宗确诊个案，另新增无症状感染人数为906人，合共2343人染疫。在1337宗本土确诊个案中，仍以吉林情况最严重，有895宗，其次是92宗的山东和79宗的广东省，而粤省病例有九成半在深圳。故此深圳市政府昨日已宣布，由今日起封城一周。但若以新增的无症状感染个案计算，河北(162宗)和广东的情况最为严重，而在广东的151宗中，140例在东莞，东莞市疫情防控指挥部凌晨发布，由今早8时至本月20日全市实行「围合管理」，暂停所有非必要流动，并展开多轮核酸检测。

深圳和东莞当局公布的封城名称虽2不同，但措施相同，就是暂停所有非必要活动，市民禁足，公共交通工具暂停，公众场所暂停开放，学校停止线下教学，所有企业一律居家办公，暂停生产经营活动，只有维持城市基本运行和供港的企业例外。两市同时补充，为了更好保障供港物资而又做好防疫工作，会对深港跨境运输实施死循环管理措施，所有深港跨境货车入境深圳后，须在接驳点与内地接驳司机交接车辆。

封城除了影响市民之外，企业亦叫苦连天，尤其是深圳和东莞是不少台商和港商汇聚之地，它们均在今早起纷纷宣布停工，尤其是台湾的科技业公司，包括IC载板暨印刷电路板大厂欣兴、软性铜箔基板的台虹、连接器厂良维、冲压件厂巨祥等。不少公司表示，会调整出货时间并协调其它地区出货，以减少影响；而跨省工厂更实时变阵，以苹果iPhone最大生产商、台湾鸿海旗下的富士康为例，该公司位于深圳两处生产园区须暂停运作，富士康遂将生产线暂时转到其他厂房，以减低对生产的影响。 但据联合新闻网报道，不少台厂表示，去年才刚经历「能耗双控」，现在又面临疫情威胁，大叹很辛苦，指虽然这两年来对封城等抗疫一事早已有所准备，但仍然担心供应链可能断链、缺料，须随时做好应变政策。