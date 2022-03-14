南中国海今有4次地震 惠州4.1级 香港破纪录逾万人称感震 核电站未受影响

南中国海/地震

中国地震台网公布，广东省惠州市海域今(14日)凌晨发生4.1级的浅层地震，以致离震央92公里的香港，亦有不少人在睡梦中惊醒，逾万人向天文台报告，打破该台自1979年有纪录以来最多人报称有震感的纪录，而是次地震亦未有对离震央只有50公里的大亚湾和澳岭两个核电站造成破坏，根据天文台监测数据，环境中的伽马辐射水平处于正常平稳状态。

广告 继续浏览后续

根据中国地震台网，今晨四小时内，在南中国海域已发生四宗浅层地震，分别是凌晨2时48分于广东省惠州市惠东县海域发生的4.1级地震，震源深度25公里；凌晨5时零5分发生于菲律宾群岛的6.5级地震，震源深度10公里；四分钟后，菲律宾群岛以南的印度尼西亚苏门答腊南部海域发生6.7级地震，震源深度20公里；半小时后，同一水域发生5.6级地震，震源深度同为20公里。

其中，以惠州海域地震最令港人关注。一是震感明显，以致不少人感到震动，根据天文台资料，是次地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第四度，即悬挂的物件会摆动、门窗及碗碟会发出响声，香港多区居民感到维持数秒的轻微震动，尤以香港东部的巿民震感较强。截至早上8时，天文台共接获过万名市民报告，是1979年有纪录以来最多的一次。香港第二多人报告有震感的地震，是2013年2月22日发生于广东河源的4.8级地震，有逾五千人向天文台报告有震感。

其次是这次地震的震央与大亚湾和澳岭两个核电站的直线距离只有50公里，有网民担心声称可抵御修订麦加利地震烈度表八级冲击的大亚湾核电站会受影响。而根据天文台提供的实时香港辐射水平数据显示，香港十二个环境伽马辐射水平监测仪于地震后录得的平均剂量，均处于正常平稳状态；其中，位于香港最东面、最接近大亚湾及岭澳的东平洲监测站，凌晨3时录得的平均环境伽马辐射剂量率为0.09微希沃特/小时，与地震发生前的凌晨2时录得的剂量一样；吉澳监测站于凌晨3时则录得0.1微希沃特/小时，与凌晨2时相同。有关读数持续至今早10时仍然没有变化。

今年以来，中国地震台网已录得95次5级或以上地震，当中10次是在台海两岸发生。虽有网上言论是今年是地震多发年，但官方未有此说法。