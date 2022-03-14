吉林封省 深圳封城 上海半封 严酷清零再遭质疑

中国-新冠病毒

中国1700万人口的大城市深圳14日封城，市民“非必要”不许离开本市，面对昼夜拥挤排队检测的人流，再次引发外界对中国清零政策有效性的质疑。

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从社交网络公布的视频看，两千多万人口的上海目前虽然对外没有宣布封城，但客运14日起全部停止，地铁空空，学校停课，许多小区、商店被封，到处是人挤人排队等待检测的场面，至少已是半封城状态。

根据中国国家卫建委14日表示，中国新一波新冠疫情目前累计已感染一万多例，波及全国27个省市区，呈现“点多、面广、频率大”特征，其中最严重的是吉林、广东，上海，三地疫情目前仍在发展中。

因疫情感染水平趋低，重症感染率倍减，接种率高，加之奥米克戎大面积感染人群后，群体免疫大大提高，再加上不会导致医疗设施不敷需求的情况下，国外目前许多国家都已放开。中国在新一波疫情来袭后，再次采取严苛的清零措施，包括封闭小区，封闭城市，甚至封闭一省，对经济、对民众生活造成巨大影响。

中国为何坚持疫情清零，中国防疫专家张文宏解释说，之所以必须坚持“社会面清零”，主要是医疗资源不足不平均，现在开放必然会出现医疗资源挤兑和许多死亡。

据指中国至今不能采取“与病毒共存”，主要原因仍然与中央意志有关，中共总书记习近平日前表示：“守住不出现疫情规模性反弹的底线”，何谓“规模性”反弹的标准，大约越少越好，直到清零为止，仍然是习近平之前要求的清零政策的继续。

据指出，为了防止“规模性”反弹，害怕承担政治责任或者好大喜功“越少越好”的各地领导采取的都是全面封堵措施，但是，目前在中国流行的新一波病毒变异，恰恰是不久前在西方国家流行过的奥米克戎，特点是症状轻，但传染速度极快，从感染几例到所谓“规模性”可能就是几天之间。结果，西安、天津等地封城封区，宁严勿松的防疫战略仍在延续。

比如，根据中国媒体报道，江苏省泰兴市14日凌晨发现一例阳性病例，随即下令全市文娱场所暂停开放，公共交通停运；江苏省常州市12日13日出现5例阳性，立刻全面暂停省际客运。

吉林省先是长春市11日已经全市实施封闭式管理，截至14日，全省报告累计确诊病例3091，无症状感染病例1667，结果，当地政府决定，14日期，禁止本省人员跨省、跨市州流动，如有特殊情况出省及所在市州，必须到派出所登记，等于实质封省。

奥米克戎传染率高，但重症率低，而且中国接种率已相当高，中国还要采取如此严苛的扰乱民生损害经济的防疫措施，一些分析认为，除了强行的政策—社会面清零清零，还有一个主要原因是，中国国产疫苗效力不佳，

清零，封区，封城除严重扰民外，对中国的经济造成的后果也难以预测，彭博分析，中国目前有14个省份被列为中高风险地区，如果对这14个省份采取大范围封城，将重创中国国内生产总值的54.4%。