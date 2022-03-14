外媒关注台湾集训预备役人员

台湾/训练预备役

在担心北京可能在俄罗斯入侵乌克兰后强行夺回台湾的情况下，数百名台湾陆军预备役人员周一参加了训练，此前台湾总统呼吁台湾团结。

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据法新社今天报道称，台湾去年在北京和台北之间日益紧张的局势下，已经加强了对预备役军人的培训。

中国称该民主自治的台湾是中国领土的一部分，并誓言有朝一日将台湾夺回，必要时可使用武力。

大约400名预备役军人周一参加了射击训练，这是准备战斗的计划的一部分。他们的训练于3月初开始，模拟首都台北附近的一个海滩的防御。这次培训是在台北密切关注俄罗斯入侵乌克兰的时候进行的。

周六，台湾总统蔡英文向预备役军人强调了台湾在防务方面团结一致的必要性。报道称蔡英文穿着军装和防弹背心说：乌克兰的局势再次证明，除了国际团结和援助之外，国家的保护还取决于人民的团结。

台湾陆军第六司令部负责人陈忠志将军强调了预备役部队对增援专业军队的重要性。他周一对法新社说：“整个国家的安全并不单单取决于士兵。” 据陈忠志将军说："在乌克兰，我们看到战场上的士兵和一些男性（......）在送别了他们的妻子和孩子后，就上了战场。" 他指出，军队力量是有限的，但人民的力量是无限的。

一名预备役军人音译为施惠彬说，训练使他做好准备，并了解当前的军事战术。他说，"当需要到来时，我将知道该怎么做。"他做了投掷训练。

法新社说，自2016年蔡英文总统当选以来，中国国家主席习近平对台北采取了明显更加攻击性态度，但蔡英文认为台湾是一个已经拥有主权的国家，而不是 "一个中国 "的一部分。

莫斯科站在北京一边，说台湾是中国的一个 "组成部分"。

该报道称，去年，中国军机侵入台湾防空识别区的次数创下纪录。周一今天，台湾国防部报告说，有13架中国军机，包括12架战斗机，突袭了防空识别区，是本月初以来的最高数字。

据法新社汇编的数据显示，去年10月4日有56架中国战斗机进入该地区，是单日最多军机扰台数量。