沙利文罗马见杨洁篪谈什么？

乌克兰战争/美国/中国/沙利文罗马见杨洁篪

多位美国官员表示，美国国家安全顾问沙利文计划周一在罗马会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，并将强调如果北京在乌克兰战争中帮助俄罗斯，将会面临经济惩罚。中国外交部发言人今天针对媒体报道称俄罗斯求助中国提供军事装备的消息澄清说是假信息。

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据路透社今天报道称，美国将在罗马会议上提醒中国注意帮助俄罗斯的危险性。

该报道引述一位美国官员说，沙利文将警告说，如果中国继续支持俄罗斯，将在全球范围内面临孤立。该官员没有提供细节。

美国和其他国家的官员在最近几周试图向中国表明，与俄罗斯站在一起可能会对贸易流动、新技术的发展带来后果，并面临二级制裁(secondary sanctions)的风险。

美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)上周表示，那些无视美国对俄罗斯出口限制的中国公司，他们制造产品所需的美国设备和软件可能会遭到中断供应。

路透社说，中国是世界上最大的出口国，欧盟最大的贸易伙伴，也是美国最大的外国商品供应国，对中国贸易的任何压力都可能对美国及其盟友产生连锁经济影响。