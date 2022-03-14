法新社：中国媒体沦为俄罗斯传声筒
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随着乌克兰战争的蔓延，中国的媒体正在推介中国自己的俄罗斯入侵乌克兰话语版本，却主要是基于俄罗斯总统普京的说法。有学者评论说，北京坚持认为俄罗斯入侵乌克兰是对北约的一种 "防御 "行为。在这方面，中国有明确的立场，不会改变。
据法新社今天报道称，与俄罗斯总统关系密切的中国自2月24日俄罗斯的军事干预行动以来一直拒绝使用 "入侵 "一词，并将乌克兰冲突归咎于西方和北约的 "扩张"。至此中国没有谴责俄罗斯的入侵。
在严格的信息控制背景下，中国官方媒体和社交网络均展示这一态势。
在俄罗斯总统普京宣布进攻的当天，中国新华社重复了克里姆林宫的语言：这是一次 "特别军事行动"，俄罗斯 "无意 "占领乌克兰。中国媒体都小心翼翼地避免使用 "战争 "一词，而倾向于使用 "冲突 "或 "战斗"。
据波兰国际事务研究所的中国问题专家Justyna Szczudlik告诉法新社，中国有意使用非常模糊的语言。她解释说，通过这样做，北京希望不要让自己与欧洲发生冲突。
中国必须在两种外交政策的必要性之间进行权衡：一方面，要对捍卫国家 "主权和领土完整 "的神圣承诺（尽管乌克兰受到侵犯）。另一方面，在对美国的共同敌意下，中国与莫斯科的关系趋于热络。上周，外交部长王毅就称赞与俄罗斯的友谊 "坚如磐石"。王毅还为莫斯科的"合理的安全关切 "进行了辩护，批评北约扩张是冲突的根源。
该报道称，这种微妙的平衡行为也影响到了媒体。网上泄露的一份官方指令呼吁他们不要播放不利于俄罗斯的内容。
在北京残奥会的开幕式上，中国电视台没有翻译对战争的谴责。英国足球联赛的中国版权方干脆不转播3月第一个周末的比赛：球员们原计划对乌克兰表示支持。
在中国社交网络上，亲普京的内容和呼吁乌克兰投降的言论不受审查地流传，而亲乌克兰的信息则被封锁。俄罗斯的阴谋论也被一些媒体信以为真。环球时报评论甚至说："没有火就没有烟，" 支持俄罗斯声称的美国在乌克兰的生物实验室阴谋论。然而，这份具有民族主义基调的报纸对华盛顿称这些指控是 "彻头彻尾的谎言"的否认却只字不提。
海牙战略研究中心的分析家吉亚西Richard Ghiasy说："像任何国家一样，中国[......]主要关注其自身利益。但对北京来说，"与俄罗斯建立稳定和可预测的关系是绝对必要的"。
中国的媒体几乎没有对涌入欧盟的难民进行过多的报道。
然而，面向外国观众的英语公共广播公司CGTN接受了对乌克兰东部自称的顿涅茨克共和国领导人的 "独家采访"，该共和国只得到莫斯科的承认。在采访中，丹尼斯-普希林谈到了被俄罗斯军队 "解放的地区"，并表示 "绝大多数公民希望尽可能地接近俄罗斯"。
尽管媒体有这种偏见，但中国外交正试图将自己定位为一个公正的行为者，准备在基辅和莫斯科之间发挥调解作用。中国环球时报周五称，中国在乌克兰问题上保持独立的政策（并）与各方发展联系，为世界注入稳定。
据吉亚西说，北京认为俄罗斯的入侵是对北约的一种 "防御 "行为。在这方面，中国 "有明确的立场，不会改变"。
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