法新社：中国媒体沦为俄罗斯传声筒

中国/俄罗斯/媒体

西方学术界将反省过去的许多错误，包括责问是否浪费了时间来欣赏阿赫玛托娃与布罗茨基甚至斯大林和普京？

随着乌克兰战争的蔓延，中国的媒体正在推介中国自己的俄罗斯入侵乌克兰话语版本，却主要是基于俄罗斯总统普京的说法。有学者评论说，北京坚持认为俄罗斯入侵乌克兰是对北约的一种 "防御 "行为。在这方面，中国有明确的立场，不会改变。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，与俄罗斯总统关系密切的中国自2月24日俄罗斯的军事干预行动以来一直拒绝使用 "入侵 "一词，并将乌克兰冲突归咎于西方和北约的 "扩张"。至此中国没有谴责俄罗斯的入侵。

在严格的信息控制背景下，中国官方媒体和社交网络均展示这一态势。

在俄罗斯总统普京宣布进攻的当天，中国新华社重复了克里姆林宫的语言：这是一次 "特别军事行动"，俄罗斯 "无意 "占领乌克兰。中国媒体都小心翼翼地避免使用 "战争 "一词，而倾向于使用 "冲突 "或 "战斗"。

据波兰国际事务研究所的中国问题专家Justyna Szczudlik告诉法新社，中国有意使用非常模糊的语言。她解释说，通过这样做，北京希望不要让自己与欧洲发生冲突。

中国必须在两种外交政策的必要性之间进行权衡：一方面，要对捍卫国家 "主权和领土完整 "的神圣承诺（尽管乌克兰受到侵犯）。另一方面，在对美国的共同敌意下，中国与莫斯科的关系趋于热络。上周，外交部长王毅就称赞与俄罗斯的友谊 "坚如磐石"。王毅还为莫斯科的"合理的安全关切 "进行了辩护，批评北约扩张是冲突的根源。

该报道称，这种微妙的平衡行为也影响到了媒体。网上泄露的一份官方指令呼吁他们不要播放不利于俄罗斯的内容。

在北京残奥会的开幕式上，中国电视台没有翻译对战争的谴责。英国足球联赛的中国版权方干脆不转播3月第一个周末的比赛：球员们原计划对乌克兰表示支持。

在中国社交网络上，亲普京的内容和呼吁乌克兰投降的言论不受审查地流传，而亲乌克兰的信息则被封锁。俄罗斯的阴谋论也被一些媒体信以为真。环球时报评论甚至说："没有火就没有烟，" 支持俄罗斯声称的美国在乌克兰的生物实验室阴谋论。然而，这份具有民族主义基调的报纸对华盛顿称这些指控是 "彻头彻尾的谎言"的否认却只字不提。

海牙战略研究中心的分析家吉亚西Richard Ghiasy说："像任何国家一样，中国[......]主要关注其自身利益。但对北京来说，"与俄罗斯建立稳定和可预测的关系是绝对必要的"。

中国的媒体几乎没有对涌入欧盟的难民进行过多的报道。

然而，面向外国观众的英语公共广播公司CGTN接受了对乌克兰东部自称的顿涅茨克共和国领导人的 "独家采访"，该共和国只得到莫斯科的承认。在采访中，丹尼斯-普希林谈到了被俄罗斯军队 "解放的地区"，并表示 "绝大多数公民希望尽可能地接近俄罗斯"。

尽管媒体有这种偏见，但中国外交正试图将自己定位为一个公正的行为者，准备在基辅和莫斯科之间发挥调解作用。中国环球时报周五称，中国在乌克兰问题上保持独立的政策（并）与各方发展联系，为世界注入稳定。

据吉亚西说，北京认为俄罗斯的入侵是对北约的一种 "防御 "行为。在这方面，中国 "有明确的立场，不会改变"。