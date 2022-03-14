罗马消息：沙利文与杨洁篪秘密“过招”

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美国总统的国家安全顾问沙利文今天以非常低调的方式与中共最高外交官员杨洁篪会面。会面正在一个意大利首都罗马的一家高级饭店里秘密进行。美国方面称，会见后，将不会有新闻发布会报告会面情况。法新社说，中美两国此一高级别会见，氛围很不轻松。

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在《纽约时报》报道俄罗斯寻求中国的经济和军事帮助以支撑乌克兰战争并规避西方制裁消息所引发紧张局势下，美国和中国的两位高级外交官周一在罗马开始会谈。

美国总统的国家安全顾问沙利文在以非常低调的方式与中共最高外交官员杨洁篪会面。会见是在意大利首都的一家大酒店里进行的。美国驻意大利大使馆告诉法新社，这次会见之后不会发表任何新闻与声明。

据白宫国家安全委员会发言人艾米丽-霍恩说，这两位官员及其团队 "将讨论正在进行的管理我们两国之间竞争的努力，并将讨论俄罗斯对乌克兰的战争对地区和全球安全的影响"。

据《纽约时报》周日援引不具名官员的话说，俄罗斯已要求中国为战争提供军事装备，并提供经济援助，以帮助俄罗斯克服国际制裁。这些官员没有具体说明所要求的援助的确切性质，也没有说明中国是否已经作出回应。

中国周一对这些报道作出了愤怒的反应，但没有具体否认这些报道。中国外交部发言人赵立坚称，"最近一段时间，美国不断散布针对中国的虚假消息。"

美国国家安全顾问沙利文称，"我们正在密切关注中国在多大程度上向俄罗斯提供任何形式的援助，无论是物质还是经济援助。"沙利文周日昨天告诉美国CNN说，“这是我们关注的一个问题。”

沙利文称，"而且我们已经向北京表明，我们不会袖手旁观，让任何国家赔偿俄罗斯因经济制裁而造成的损失。"沙利文坚持认为，这些制裁是在2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰后实施的。沙利文警告，"规避制裁的重大行动绝对会有后果。"

法新社说，自2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，中国的共产党政权优先考虑与莫斯科的友谊，没有呼吁俄罗斯总统普京从乌克兰撤军。

美国外交关系委员会智囊团的美国外交官理查德-哈斯（Richard Haass）在推特上说，如果中国向俄罗斯提供援助，"中国将面临实质性的制裁，中国并将自己变成一个国际弃儿，是中国拒绝了保有与西方合作的可能性"。