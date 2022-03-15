中国自认将成俄乌战争赢家？

中国/乌克兰/俄罗斯

纽约时报（The New York Times）15日报道称，中国政策圈认为中国将在这场动荡局势中成为赢家，从俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，中国不谴责俄罗斯、强调不介入、不干涉的态度，保护了其本可能面对的外交、经济后果；中国也将从战事后地缘政治变化中获益。

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据中央社今天引述报道称，中国是渔翁得利，纽约时报称中国自认将成俄乌战争赢家。纽时指，中国政策圈认为中国将在这场俄乌动荡局势中成为赢家。

据纽约时报剖析指，中国并未在这场战事中批评俄罗斯总统普京（Vladimir Putin），也维持与战事一定距离，虽然中国谴责国际社会祭出经济制裁，不过为了保护中国在西方的经济利益，目前为止可看到，中国企业或许会配合这些制裁行动。因为中国正在这些大国斗争间争取超越的空间，使中国成为动荡世界局势中的稳定支柱。

香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院长郑永年过往被视作中国官方智囊团之一，他于2月下旬发表“乌克兰战争与世界秩序重建？”一文中指出，乌克兰战争将延缓美国从欧洲转向印太地区的步伐，只要中国不犯颠覆性战略错误，中国的现代化进程不仅不会被中断，反而更有能力和意志在新国际秩序构建过程中扮演重要角色。

纽约时报称，郑永年的评论或可视作中国政治圈自诩将成为俄乌战争赢家的支撑，但是仍有学者专家抛出不同解读。

华盛顿史汀生中心中国项目主任孙韵接受纽约时报访问时表示，长远来看，俄罗斯将成为国际社会孤儿，求助国家将仅剩中国。不过，若与俄国走太近，恐加深和欧洲或其他地区芥蒂，这是中国所担心的；倘若欧洲加强自身防御，美国终将腾出更多军事资源对抗中国。

纽约时报引述南京大学国际关系学院外交与国际事务系教授朱锋说，“我们也感到非常、非常焦虑”，俄乌战争将迫使欧洲向美国倾斜，中国恐将被拖入更深的困境，美国在太平洋的盟友，包括日本和澳洲，“也将采取更强硬的军事姿态。所以，一切似乎对中国都不友好”。