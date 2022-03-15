乌克兰战争下中国万马齐喑 有人重刊吴建民旧文谈江泽民911当机立断

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俄罗斯入侵乌克兰，中国明显应对失据，已故中国外交官吴建民撰写的一篇文章近来受到热议。文中指出，911事件发生后，前中共总书记江泽民当机立断表态反恐，让中美关系拨云见日步入坦途。

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据中央社今天报道称，中国对俄乌进退失据，已故中国外交官吴建民撰写的一篇文章近来受到热议，因文中虽谈江泽民911当机立断但欲与今天对比。

事实上，吴建民这篇旧文先前数度流传，曾被某些中国爱国民众斥为“舔美”。今年3月9日，文章被收录在“一个时代的记录”的微信公众号，并在加上注解后，以“乌克兰危机让人想起911关键时刻，江泽民当机立断为中国赢得10年机遇期”为题发表。

尽管注解不忘附和官方立场，强调中国目前对乌克兰战争“保持理性和务实，展现了中国人的世界观和务实外交”，但也呼应吴建民的观点说，“面对重大国际事件，要保持务实，在关键时刻做出睿智的外交决断，事关国家发展”，隐含着藉古讽今的意味。

该报道称，注解提到，中国从911后美国的反恐行动中看到契机，寻求改善原本紧张的双边关系，得以争取到“关键的十年”迅速提升国力，成长为“有能力挑战美国世界霸主地位的新兴大国”。

吴建民在这篇题为“中国对911事件的快速反应”的文章指出，2001年911事件发生后，当时中国政府面临着以下几种选择：一是“静观，不表态”；二是“静观各方反应和动向后再表态”；三是“以最快的速度谴责恐怖主义”。而中国政府选择了第3种，距离事件发生仅5个小时。文章表示，事发当晚，江泽民透过电视看到了事件的几乎全过程，当即决定召集政治局常委开会。会后，江泽民就在北京与台北时间12日凌晨1时47分致电时任美国总统布什（George W. Bush），谴责这一恐怖主义事件，向美国政府和人民表示深切慰问，并向死难者家属致哀。

吴建民的文章提到，布什在2001年1月就任总统前，曾批评时任总统克林顿（Bill Clinton）对中政策太软弱，应增加强硬成分，并将中美关系定位为“战略竞争对手”。上任后，他对中国一连串强硬作法及态度，为中美关系发展蒙上新的阴影，加上同年4月1日两国军机在南海上空擦撞及军售台湾，在911事件发生前，中美关系有“相当程度的不确定性”。

文章认为，911事件和中国迅速作出的反应，使美国认识到中国不是美国的敌人，恐怖主义才是对美国国家安全的主要威胁，美国需要中国的合作和支持。事件前，美国把对中政策重点放在“遏制和防范中国成为美国未来的对手”上；事件后，美国便转将重点放在“寻求与中国合作和发展关系上”。

中央社称，吴建民在文中回忆，他曾当面请教江泽民，为什么911事件发生后5个小时就决定与布什通电话？江泽民回答：“中美两国人民是友好的。911事件使那么多无辜的美国人遇难，我们中国人当然要表示同情和慰问，人心都是肉长的。”