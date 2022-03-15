伊朗核谈判 俄罗斯收到美国承诺

伊朗核谈判

俄罗斯和伊朗周二3月15日表示已收到华盛顿的保证，即因乌克兰问题引发西方针的制裁将不涉及莫斯科与德黑兰的合作，这似乎消除了恢复伊朗核协议谈判障碍。

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俄罗斯外长拉夫罗夫与伊朗外长阿卜杜拉希安今天共同表示，已经获得了美国方面的书面保证，被包括在重新启动伊朗核协议的“联合全面行动方案”中。这对未来俄罗斯伊朗的核合作有保障，包括在伊朗南部的布什尔港的核电站。

伊朗核谈判文本已基本完成，但俄罗斯在最后一刻提出要求，在3月5日要求美国做出保证，就是因俄国侵略乌克兰西方出台的制裁措施不会伤害到俄罗斯与伊朗民用核合作，这也导致此前的核谈判暂停。

此前伊朗外交部发言人周一表示，美国需要做出决定以便达成协议，挽救伊朗与世界大国在2015年缔结的伊核协议。

美国国务院发言人普莱斯表示，如果因制裁俄罗斯而产生的僵局使得正式恢复2015年伊核协议变得不可能，华盛顿不反对通过“外交替代方案”防止伊朗获得核武器。

欧洲联盟外交与安全政策高级代表波瑞11日发推特表示，尽管核协议的“一份最终版条文基本上已准备好并提出来讨论”，但“由于外部因素”导致谈判暂停。

2015年在美国，中国，法国，英国和德国的努力下达成伊朗核协议的“联合全面行动方案”，将伊朗核发展纳入规范，但在2018年美国特朗普政府退出后，协议瓦解。在美国拜登政府上任后于2021年4月美国重启不直接的与伊朗核谈判。