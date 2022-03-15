体制内的也不行：胡伟谏文遭删

乌克兰/俄罗斯/中国

俄乌战火正炽，中美印象中文网日前转载中国体制内学者胡伟的专文，呼吁北京当局切割俄罗斯总统普京，否则处境将更孤立，但这篇文章已被中国网管删光，“中美印象”中文网也遭禁已不得其门而入。

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据中央社今天报道说，中国一名学者发文呼吁当局切割俄罗斯总统普京，文章却遭网管删光。中美印象（US-China Perception Monitor）中文网日前转载胡伟所撰“俄乌战争的可能结果与中国的抉择”一文。

当时记者从网页下载的胡伟简介指出，“胡伟是国务院参事室公共政策研究中心副理事长，上海市公共政策研究会会长，察哈尔学会学术委员会主任委员，教授、博导”。而据中国国务院官网介绍，国务院参事室是国务院直属机构，于1954年设立，主要职责是调查研究、建言献策、咨询国事。

据胡伟在文章中指出，俄乌战争将使美国重新获得西方世界领导权，并提升在非西方世界的影响力，其他国家不得不选边站并产生从众效应，“台湾也将加入反华大合唱”，于是中国将更加孤立。胡伟另建议，“中国不能与俄罗斯总统普京绑在一起”，需要尽快“切割”，并强调他是以学者个人名义，客观分析战争可能的后果并提出对策，供中国最高决策层研判和参考。

胡伟的见解与当今中国主流舆论大不同，一度在中美印象的微信帐号广为流传；但这位学者之见却也招来网上抨击。像是察网专栏作家林爱玥发文反批，“敢问胡伟，跪下就万事大吉了吗…”。

目前胡伟的全文已被删光，中美印象中文网也无法进入，在记者截稿前，中美印象英文网则仍是中英文全文照登，不知稍后是否会被删除，而YouTube频道“源主Master”则挂载全文有声版本。

中美印象是美国非营利机构卡特中心（Carter Center）官网，标榜致力于建设创新性平台以促进中美互信，缓解两国紧张关系等。网站主编刘亚伟是中美关系史博士、卡特中心中国项目主任，曾陪同前美国总统卡特（Jimmy Carter）访中。网站顾问群包括全国政协常委、北京大学国际问题学者贾庆国，以及前美国美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）主席卡普（Robert Kapp）等人。