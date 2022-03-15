俄罗斯向中国军事求援：俄美中各执一词

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美国日前对北约盟友和几个亚洲国家称，中国之前暗示愿意向俄罗斯提供军事和经济援助，以支持其战争。俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一表示，俄罗斯没有要求中国提供军事援助。中国周二否认了美国官员关于俄罗斯在乌克兰问题上寻求军事援助的说法，并指控美国散布“恶意的虚假信息”，有可能使冲突升级。与此同时，国际媒体报道俄罗斯向中国要求军事援助的需求清单，包括军需食品。

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据路透社报道说，俄罗斯称没有要求中国提供军事帮助用于乌克兰。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一表示，俄罗斯没有要求中国提供军事援助，俄罗斯有足够的军事力量，能够及时、全面地实现在乌克兰的所有目标。

不愿透露姓名的美国官员曾表示，俄罗斯曾向中国要求提供军事装备。

消息称，美国国家安全顾问沙利文周一与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在意大利罗马举行会晤，此议题在对话中。沙利文表达了对中国与俄罗斯结盟的担忧。华盛顿警告称，如果北京帮助莫斯科入侵乌克兰，将面临经济惩罚和被全球孤立。

路透社报道说，两名美国官员表示，美中两位官员在罗马举行了长时间会晤。美国对北约盟友和几个亚洲国家称，中国之前暗示愿意向俄罗斯提供军事和经济援助，以支持其战争。

其中一位不具名官员称，这条通过外交电报发送的美国信息还显示，预计中国将否认这些计划。

第二位美国官员表示：“这是真的，很严重，真的令人担忧。”

会晤结束后，白宫发表了一份简短的声明，称沙利文提出了一系列美中关系问题，两位官员就俄罗斯对乌克兰的战争进行了大量讨论。声明说，“他们还强调了在美中之间保持沟通渠道畅通的重要性。”

另一名美国官员在会谈前表示，沙利文曾计划警告称，如果中国继续支持俄罗斯，可能会在全球范围内被孤立，但并未提供细节。

最近几周，美国和其他国家的官员试图向中国表明，站在俄罗斯一边可能会对贸易流动和新技术开发产生影响，并可能使中国面临二级制裁。

这是沙利文和杨洁篪自去年10月以来的首次会晤，当时两位官员在苏黎世举行闭门会议，试图缓解一年前在阿拉斯加会晤上激烈言辞交锋后的紧张关系。

美国官员周日对路透表示，俄罗斯在入侵乌克兰后请求中国提供军事装备，这引发了美国政府内部的担忧，即北京可能会通过帮助加强莫斯科的军事力量来破坏西方援助乌克兰的努力。

路透社今天报道说，中国周二否认了美国官员关于俄罗斯在乌克兰问题上寻求军事援助的说法，并指控美国散布“恶意的虚假信息”，有可能使冲突升级。

此前，中国外交部新闻发言人赵立坚已经回应称，军事请求纯属美方的“虚假信息”。

该报道说，中国驻伦敦大使馆在一份声明中告诉路透，“美国在乌克兰问题上一再散布针对中国的恶意虚假信息。”中国官方说，“中国在促进乌克兰和平谈判方面发挥了建设性作用。”声明稿并指出，“现在当务之急是缓解局势，而不是火上浇油，且应努力以外交解决问题，而不是让局势进一步升级。”

几位美国官员说，俄罗斯在2月24日入侵乌克兰后曾向中国要求提供军事装备，这令白宫担忧北京可能破坏西方帮助乌克兰军队保卫国家的努力。

路透社今天指克里姆林宫否认提出过任何此类请求。