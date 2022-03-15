中共二十大前瞻

2022年3月11日，中国北京，中国总理李克强在全国人民代表大会闭幕会后出席新闻发布会时，屏幕上出现了他的身影。这是李克强作为总理的最后一场新闻发布会。

说这话稍有点早，他还要做几个月。但是，他能做什么呢？

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2022年3月11日，俄罗斯坦克逼近基辅之际，中国全国人大闭幕，中国国务院总理李克强举行记者会，似不经意地说出一句，“今年是我担任总理的最后一年……”。会议结束了几天，这句话还有不少议论。

至少意味着，李克强将遵循后邓时期中共领导人任期不超过两届的规矩。可是担任中共总书记即将两届的习近平，将不会像前任江泽民、胡锦涛那样只干十年。

看着李克强说话的画面，有网友评论，克强窝囊，不当也罢，也有网友说，他还指望着退而不退，捞一个委员长之类当当。也有说他是“悲情总理”的。

李克强做总理快十年了，他是一位“守规矩”的人，不少观察人士指出，李也许会多得点同情分，但比后邓时代的任何一位总理都做得平庸。当然，李鹏应不在此列，他是另数，许多评论都已“屠夫”“邪恶”为李鹏定论。

赵紫阳做总理的八十年代似乎适逢其时，大力推行经济改革，赵是中共领袖中最有可能让中国与世界接轨的领袖，最后不忍要求民主的学生将遭屠戮，不肯支持戒严，被亲自扶其上台的老邓打倒。

李鹏本来就不怎么高明，六四给了他一个暴露狰狞面孔的机会，他给外界的印象是直接指挥镇压学生运动，是六四屠夫，其实他后面的总指挥是邓小平。

李鹏还有一个自以为是的“千秋功业”，在任时不顾许多水利专家反对，非要匆匆建造三峡水库。结果，这些年每逢长江发大水，长江流域都在夜夜担心三峡大坝是否坚固。多有专家批评，三峡水库，造福不多，后患无穷。

老右派朱镕基九十年代初借恢复大上海昔日荣光异军突起，直入中枢，借着西方想把中国拉入世界轨道之机，顺推中国加入世贸，中国从此有了壮大之机。至于他入世时的一连串承诺，欧美国家多少年后才看明白，多是一纸虚言。

朱镕基个性鲜明，1998年在一次反腐会上说，“我这里准备了100口棺材，99口留给贪官，一口留给我自己，无非是一个同归于尽”，渗人，但留下强烈的印象。

温家宝在九龙治水时代当总理，胡锦涛总书记不作为，名义上“胡温”并提，至少抢险救洪，见灾流泪，总在第一线；宪政，普世价值常不离口，故有人讥之为“影帝”。也有不少分析认为，不比不知道，以中国总理之口，能说两句人权，也并不容易，在习近平时代，这样的影帝是不可能存活了。

温家宝当总理时期，习近平李克强都是常委，九龙治水，互不干涉，李克强说话不需要前瞻后顾，习近平也做得十分小心，只在一次访问墨西哥时，当着华人社团批评西方指责中国是“吃饱了撑的”引起大哗，后来他当主席后，人们才发现，半俚半俗，不生不熟，这是习氏语言的家底。

温家宝虽然执政时并无实际推动政治改革的作为，但嘴上常提，他在任职总理最后一场记者会上还说，政治体制不改革，经济改革成果也会丧失，文革还会重来。

温家宝不是先知，绝不会影射或预见习近平时代，但习近平努力比肩毛泽东，大搞个人崇拜，集权，封口，向文革时代大踏步倒退。

到了李克强当总理，连“习李”并提的名义都没有，党代会，两会，开幕式闭幕式，名义上的二号人物总是低头跟随，即使武汉爆发了新冠，即便郑州地铁洪水倒灌，也不敢一如前任第一时间擅自前往。自习统治以来，洪水地震病毒的场合，绝不见当年江胡温现场救灾的踪影，习近平不动，其余盖不能动。

李克强表面性格不彰，比起强势的习近平，也有几点可以指出，观察人士常提到的有，李克强每次讲话，重务实，尽量不要像栗战书委员长那样言必称习一尊，不像要王岐山那样捧习捧到卑躬屈膝，比起政治局一干人马，李克强发言中“以习近平为首的”一类句子似乎能少尽少。

李克强在中国疫情最严峻时期说的一句话广为流传，2020年5月28日，他在第十三届全国人大三次记者会上说，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右”，这本是很普通的事实，在中共集团上上下下虚饰繁荣、言论封锁、一般民众不明就里的大背景中，经总理之口，亲自点出中国真实的现状，给习近平中国梦浇了一桶冷水，也让一些沉沦在“盛世”的国人很不愿意相信。

今年人大闭幕的这场记者会，李克强说的这一句话可谓意味深长：“今年是我担任总理的最后一年”，这是实话，中共邓时代形成的规矩，总书记、总理任满两届，走人，李克强任期剩下最后一年了，该走了，

这句话即刻让人联想，他同总书记习近平不一样，习近平本来也应该在两届满期之后走人，但一帮弄臣揣测上意，量身裁衣，帮他废除了国家主席任期制。

李克强接着上句话说：相信在习近平为核心的党中央领导下，中国经济一定能够爬坡过坎……一句点出任期届满的习近平不会在二十大走人，

总之，这是李克强记者会上第二次提到习近平，就两次，少到不能再少了。这话有无老臣已尽力了，眼不见心净的凄凉意味？

赵紫阳当年当总理时首开人大闭幕记者会先例，喜笑颜开，夸夸其谈，曾让外国记者对中国领导人刻板僵直只会读稿的斯大林形象很有改观，李克强虽然不像习近平那样说话离不开读稿，但是绝对不敢多说一句的，遑论越轨。

有人认为李克强这是隐忍，不是平庸，碰到了一个强人，少说多做，问题在于，他能多做什么？

俄罗斯侵乌战争，乌克兰的城市每天都在被俄军狂轰滥炸，乌克兰平民每天都在死人，乌克兰妇幼每天都在拼命逃亡，路透社记者问李克强，中国为何不对俄罗斯侵乌进行谴责呢？李克强怎么说？

他的回答含糊其辞，承认俄罗斯入侵恐是绝对不敢的，因为习近平已经定了调。帮腔似也是不情愿的，李克强的表述既无王毅那般“理解”“俄罗斯合理诉求”的荒谬，也无华春莹干脆不认俄罗斯入侵乌克兰的横蛮，他不痛不痒的说：“当务之急要避免紧张局势升级甚至失控，国际社会和各方都是有共识的。”

记者会上，李克强还说了一句：“有的地方发生了严重侵害妇女权益的事件，我们不仅为受害者痛心，也对此事十分气愤。”，显然是针对至今在中国发酵不已的铁链女事件而来，算是对民间怒火的一种回应。他做不了什么，“痛心”“气愤”算是比较人性的表达吧。

李克强是十年文革终结后恢复高考的首届大学生，那时候流行的说法是，这一两届大学生上山下乡，经历过磨难，现在适逢大学重开，中国开始向西方开放，从他们开始，中国会有希望。

现在看来，这都很虚妄。李克强十年总理就这样过去了。别忘了，习近平也是插过队的，大权在握后，这段本来因父亲习仲勋遭毛泽东迫害下放山村的经历，渲染成“梁家河的故事”，肩扛二百斤行走多少公里不喘气，一如文革中编撰的韶山冲的神话。

李克强记者会上说不希望中美脱钩，但一再错判形势、视普京为最好朋友的习近平正在让中国加速倒退。

李克强还说, “今年经济确实遇到了新的下行压力和挑战…各种复杂环境在变化，不确定因素增多。”

李克强还有几个月要熬。