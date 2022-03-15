华日：面对美国就俄乌问题施压 中国试图转移注意力

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在美国就中国支持俄罗斯向中国施压之际，中国试图把外界的注意力转向其帮助防止乌克兰危机加深的努力上。不过中国不愿疏远俄罗斯，削弱了中国在西方国家眼中的公信力，使得中国在促使俄罗斯收手方面能发挥的作用有限。上月初，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平宣布两国合作“没有上限”。

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据华尔街日报今天报道称，拜登政府官员对美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)和中共中央政治局委员杨洁篪在罗马的会晤结果不予讨论，仅称此次长达七小时的会谈气氛紧张。不过白宫新闻秘书帕莎其(Jen Psaki)暗示，美国已经告诉中国，如果中国帮助弥补西方制裁对俄罗斯造成的损失，美国将采取行动。帕莎其在白宫的一次简报会上称：“我们已经表明，这会导致后果。”

据中国官方媒体报道，杨洁篪在与沙利文的会晤中把中国描述为这场冲突中的中立方。杨洁篪称：“中方一贯主张尊重各国主权和领土完整。”他还表示：“中方致力于劝和促谈。”

这是两人去年10月以来的首次面对面会晤。自中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)在俄罗斯入侵乌克兰几周前宣布两国合作“没有上限”以来，中国越发受到世界很大一部分地区的孤立。虽然到目前为止大多数国家都谴责了莫斯科的行动，但中国没有将俄罗斯的进攻行为称为入侵，中国外交部长王毅上周称俄罗斯为中国“最重要的战略伙伴”。

这一立场导致许多西方国家将中国与俄罗斯称为新“轴心”，也影响到习近平为中国树立负责任大国形象的努力，并可能为美国和欧洲与中国脱钩提供更多理由。

据华尔街日报称，一些中国政府的外交政策顾问表示，习近平派遣身为中央外事工作委员会办公室主任的杨洁篪参加一个重点关注乌克兰问题的会议，表明中国政府以更加主动积极的态度缓和俄乌危机的意愿在增强。就在一个月前，习近平与普京发表的联合声明将中俄关系推至七十年来最密切的程度。

顾问们还提到了习近平和中国其他高级官员最近与欧洲领导人通话时说的话，他们在通话中表示，中方愿意同国际社会一道努力，推动在乌克兰的战火停下来。

不过，许多外交政策分析人士说，北京的战略重点是与莫斯科结盟，对抗以美国为首的西方世界，这就意味着中国不太可能向俄罗斯施加影响力以促使普京退让。俄罗斯正指望中国购买其石油和天然气以及其他产品，来帮助维持经济运转。

华盛顿智库德国马歇尔基金会(German Marshall Fund)的中国问题专家Andrew Small说：“假如中国要与俄罗斯协商，而且他们认为这将有助于减轻中国面临的一些压力，那么对中国来说，走走过场并不是什么难事。”不过Small说，中国有可能佯装调解，让自己看起来像是在为和平做一些事情，但是仅仅通过来回传递信息或主持会谈就能做出实质贡献的可能性微乎其微。

美国官员表示，他们一直在与中国官员沟通，并明确了帮助俄罗斯绕开美国制裁会有什么后果。

俄罗斯和中国都否认俄方要求中国提供军事援助。

据一些中国记者称，最近几天，中国的审查人员试图淡化有关俄罗斯入侵乌克兰的报道，指示中国媒体机构不要发表“亲俄”或“亲乌”的文章。记者们表示，来自中宣部的另一项要求是所有媒体应避免“唱衰”中俄关系。

该报道称，位于华盛顿的智库史汀生中心(Stimson Center)的中国项目主任孙云(Yun Sun)说，疏远莫斯科并不是习近平想要的。她指出，即使中国想调整政策，也不会现在就做，因为重新改变立场将让人质疑是习近平当初令中国在对俄问题上陷入困境。孙云认为，在习近平寻求打破先例、获得第三个任期的这一年中，那样的政策是不可行的。