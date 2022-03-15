新头壳：俄罗斯联邦安全局密件揭中国曾计划今秋攻台？

俄罗斯/中国/台湾

台湾媒体新头壳今天报道，俄罗斯侵犯乌克兰震惊全球，亲俄的中国也受到国际关注，俄罗斯反贪腐网站Gulagu.net负责人、人权运动人士奥塞奇金（Vladimir Osechkin）近日公布一份由俄罗斯联邦安全局（FSB）分析师所写的内部情报分析，爆料俄罗斯要栽赃乌克兰有大规模毁灭性武器等消息，近日再度释出的报告提及台湾，更揭露中共总书记习近平曾考虑今年秋天“全面接管台湾”。

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新头壳今天报道称，俄罗斯联邦安全局内部文件曝光，指中国当局｢曾考虑今秋全面接管台湾｣。

该报道称，这一篇据称是俄罗斯联邦安全局分析师所撰写的报告指出，习近平曾考虑过今年秋天全面犯台，因为他需要取得小胜利让自己三度连任，不过在他看到俄罗斯侵略乌克兰而万劫不复之后，习近平意识到攻打台湾的机会已经不复存在，更让美国可借此威胁中国，并且让习近平的政敌取得有利条件。

至于乌俄战况部分，该报告强调，若对俄罗斯的制裁持续增加，俄罗斯砲击全欧洲已经成为可能，这不是虚张声势，这种手段的支持者有些是决策高层，其中内部有许多声音宣称，若继续等待，只会让俄罗斯被国内压力所摧毁，所以对外战争可以降低内部压力，而且把攻击性向外释放。

该报道称，另外，针对这份密件内容的真实性，曾获欧洲调查新闻奖的情资记者葛罗西夫（Christo Grozev）在推特上Po文提到，乌克兰曾经泄露假的FSB文件作为心理战术，但他把这份报告内容拿给2名前任跟现任FSB内部工作人员检视，他们皆表示“这毫无疑问是同事写的”。