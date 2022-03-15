法新社：西方敦促中国抛弃普京

中国/俄罗斯

美国、欧洲人.. 中国正面临着巨大的外交压力，西方敦促北京不能成为自入侵乌克兰以来受到无数制裁的俄罗斯的保命线。法新社说，但中国不愿意丢手北京的朋友莫斯科。

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据法新社今天报道称，冻结资产，禁止向普京领导的国家出口某些产品，倡议瘫痪俄罗斯银行业，对俄罗斯公司关闭欧洲空域......根据金融评级机构惠誉的数据，西方在最近几周实施了几轮制裁，以至于俄罗斯现在正处于债务违约的边缘。

据美国《纽约时报》援引匿名官员的话说，被孤立并在货币暴跌中挣扎的莫斯科据说已经要求其中国邻国提供经济和军事援助。报道称，中国似乎已经做出了积极的回应，至少是部分回应。但中国在与俄罗斯的友谊和避免国际谴责的期望之间，很难取得平衡。因为中国自己可能会发现自己成为西方制裁的目标。

在美国国家安全顾问沙利文和中共最高外交官员杨洁篪在罗马举行会议后，美国周一称中国与莫斯科的 "结盟 "令人深感担忧。

自俄罗斯入侵开始以来，中国一直拒绝公开谴责俄罗斯的行动，并在上周称赞中国与俄罗斯的友谊仍然 "坚如磐石"。

法新社称，当乌克兰境内的轰炸画面和数十万逃离战火的难民正在引起国际社会的强烈情绪时，这是一个很难坚持的立场。

面对现在说要减少对俄罗斯能源依赖的西方国家，俄罗斯自然去求助于中国，因为中国的增长一直需要能源。据莫斯科卡内基莫斯科中心智库的中俄关系专家亚历山大-加布耶夫说：“中国只考虑自己的利益，仅此而已。一个较弱的俄罗斯可能就是一个更符合中国的利益的俄罗斯，因为中国将对俄罗斯有更多的影响力。”

中国目前希望以中立的身份出现，呼吁俄罗斯人和乌克兰人保持 "克制 "并进行谈判，但同时批评北约的扩张。

美国媒体援引未具名官员的话说，北京准备支持俄罗斯经济，并向普京在乌克兰的部队提供武器和后勤支持。法新社称无法核实这些说法。

欧盟外交政策负责人何塞普-博雷利（Josep Borrell）与其他西方国家首都立场一致，呼吁中国对莫斯科施加相应影响，促进停火。

法新社说，这个呼吁显然没有什么效果。

据澳大利亚悉尼新南威尔士大学的国际关系教授亚历山大-科罗廖夫反问道：“中国为什么不支持俄罗斯，或者更糟糕一点，去破坏与俄罗斯的结盟？”他认为，"中国不太可能改变立场，这表明在国际层面上存在进一步的地缘政治分歧。"

一般认为，北京打算怎么做？不透明性仍然存在，尽管谨慎似乎占主导地位。

据中国外交部长王毅周一说，"中国不是（乌克兰）危机的一方，更不希望受到制裁的影响。"

与此同时，中国的国家媒体也引述克里姆林宫的一些指责，包括指控基辅利用平民作为 "人盾"，以及华盛顿正在资助乌克兰的军事生物计划。

据卡内基莫斯科中心的Alexander Gabuev说：“中国的立场与其说是亲俄，不如说是反美。”

对乌克兰的入侵是在普京访问北京参加奥运会三周后发生的，乌克兰战争可能会损害克里姆林宫领导人访问期间被中国描述为 "无限 "的中俄友谊。而上海国防战略研究所教授倪乐雄预测说：“冲突的时间越长、越激烈，中国的情况就越复杂。”