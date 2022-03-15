王毅称俄乌冲突中国持中立立场 不应受制裁影响

俄罗斯/中国

中国外交部长王毅星期二说，中国拒绝受到西方对俄罗斯制裁的影响。王毅称，中国不是乌克兰与俄罗斯危机参与者，更不希望受到制裁的影响。王毅坚持，"中国有权维护自己的权利和合法利益。"

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据法新社今天引述中国官方的新华社消息说，中国外交部长王毅星期二说，中国拒绝受到西方对俄罗斯制裁的影响。中国外交部长王毅是在周一在与西班牙外交部长何塞-曼努埃尔-阿尔巴雷斯的电话交谈中作上述表示。

王毅称，"中国不是（乌克兰）危机的一方，更不希望受到制裁的影响，"王毅周一在与西班牙外长何塞-曼努埃尔-阿尔巴雷斯的电话交谈中还说，中国始终反对使用制裁来解决问题，特别是没有国际法依据的单边制裁。

王毅称，"中国有权维护自己的权利和合法利益。"

据法新社说，王毅的表述是在美国担心中国对莫斯科提供支持时发表的。北京没有谴责对乌克兰的入侵，并将入侵的原因归咎于西方国家的 "扩张"。

美国国家安全顾问杰克-沙利文和中国最高外交官员杨洁篪在罗马举行高级别会议后，白宫一位高级官员周一表示，美国对中国在乌克兰战争中 "与俄罗斯保持立场一致 "感到 "深切关注"。但这位官员拒绝评论美国媒体关于莫斯科在入侵乌克兰的过程中要求北京提供经济和军事援助的报道。

中国方面，在被要求对此发表评论时，北京在周一就指称是 "假新闻"。

据法新社说，据美国国务院发言人内德-普莱斯周一说，"我们正在非常密切地关注中国或任何其他国家向俄罗斯提供援助的程度，无论是物质、经济还是财政援助，"普莱斯说，"我们已经向北京方面非常清楚地表明，我们不会袖手旁观，无所作为。他说，"我们不会让任何国家补偿俄罗斯因西方制裁而遭受的损失"。

法新社没有关于中国新华社是否提及西班牙外长如何回应中国外长王毅的表示的内容。