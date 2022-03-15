面临新一波疫情 中国消费和失业率出现意外反弹

中国，经济，新冠疫情

中国正面临疫情的再次爆发，周二公布的官方数字显示，1-2月中国零售额意外反弹，但失业率大幅上升。

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据中国国家统计署表示，今年前两个月中国失业率为5.5%，高于12月的5.1%。这是一年来最快的失业增长。

中国失业率仅针对城镇居民统计，是当局特别关注的指数，法新社报道 比较2020年2月中国疫情最严重时失业率曾达到6.2%的历史最高，之后回降

1-2月作为家庭支出主要指标的零售销售录得意外的加速，同比增加6.7%，远高于12月份的1.7%增长。统计署将这一增长主要归因于2月1日开始的农历新年对消费的带动。1-2月线上贸易增长尤其增长快速，同比增长10.2%。

在中国疫情反弹背景下，彭博调查此前预计增加值仅3%。

周二中国公布过去24小时报告新增5280例新冠病例，这是自2020年初疫情首次爆发以来的最高感染人数。新一波疫情波及全国近20个省市近三分之二的地区，促使政府对数千万人实施软封禁，强化全民筛查， 并限制省际间的旅行。被封的城市中包括了有1700万居民的科技大都市深圳。

法新社援引澳新银行的分析师Raymond Yeung报道指，（中国东南部）富裕省份的部分禁锢令人担忧"， "这些地区占全国GDP和人口的一半"。保银资产管理 经济学家张志伟也预期，疫情恶化 "至少在未来几个月内对中国经济构成风险，"

另据中央社报道，中国设定今年经济成长率目标5.5%，然而随着俄乌战事爆发、新一波疫情再起，使原本就不容易的目标更为艰难。分析认为中国经济稳成长的不确定性加大，投资机构可能下调经济预测。