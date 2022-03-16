台湾官方否认驻俄代表遭俄外交部训斥「只是沟通」

台湾/政治

台湾民众党立委邱臣远今天在立法院质询指出，他接到陈情，由于台湾外交部长吴钊燮日前一篇批判俄罗斯的个人推文，导致台湾驻俄罗斯代表耿中庸被俄罗斯外交部叫去训斥。对此，吴钊燮答复时指出，只是正常意见交流，而且并没有提到他的推文。

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吴钊燮2月26日曾透过台湾外交部的官方推特，发表以英文缩写JW署名的个人推文，指俄罗斯发动野蛮战争，中国也趁机松懈台湾对欧美的信任与防卫决心，但台湾将明智选边，谴责并制裁侵略者。

立法院外交委员会今天邀请吴钊燮业务报告时，朝野立委都关切俄罗斯是否将对台湾采取报复行动。吴钊燮表示，目前俄罗斯仅将台湾列入不友善国家地区名单，没有其他报复措施，驻俄代表处营运正常，没有缩编。民众党立委邱臣远则就驻俄代表被俄罗斯外交部叫去训斥的事提出质询。

他会后说明指出，有陈情者向他描述，因为吴钊燮的那篇推文，台湾驻俄罗斯代表耿中庸被俄国政府请去「训斥」；吴钊燮则说，只是「沟通」。邱臣远认为，这是诠释问题，可能是一种「激烈沟通」，他将继续深入了解实情。

国民党立委江启臣询问，俄罗斯有没有撤侨的必要？吴钊燮表示，俄罗斯因为受到国际制裁，经济状况恶化，但当地约170位台湾人民现在人身安全无虞，其他国家也还没开始撤侨，外交部已经做过撤侨排练，会视状况随时应变。

邱臣远询问台湾是否可能与乌克兰深化关系，吴钊燮只简单答复说，「跟乌克兰互动有敏感性」，不愿继续说明。民进党立委林静仪要求外交部规划台乌战后合作，吴钊燮表示，台湾一定会尽力协助乌克兰灾后重建。

此外，国民党立委郑天财在内政委员会质询时关切中选会即将审查「你是否同意以『台湾』为全名申请参加所有国际运动赛事及2024年巴黎奥运」公投案，他认为，从公投法、国民体育法等相关规定来看，这根本不该列入公投。

他提到俄乌战争指出，俄罗斯出兵绝对是错误、要谴责，但乌克兰的总统犯了非常大错误，做了这样决策，造成人民、军人死伤。因此，这个公投案必须慎重，中选会依法不该列入，「假设人民支持，不要成为对岸的理由」。

台湾中选会主委李进勇答询时说，公投案能不能成立还是要看是否符合公投法规定，审这个案子跟俄乌战争没有关系。