国际法院下令俄罗斯立即停止入侵

俄罗斯侵乌战争

2022 年 3 月 16 日，荷兰海牙联合国最高法院应乌克兰要求下令俄罗斯停止其毁灭性入侵，记者们在屏幕上聆听主审法官琼·多诺霍（Joan Donoghue）的讲话。

联合国国际法院周三要求俄罗斯立即停止对乌克兰的入侵行动，国际法院对俄罗斯大规模入侵乌克兰造成的人道悲剧严重关切。裁决文件显示，13名法官投赞成票，2名法官投反对票，分别来自俄罗斯和中国。

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位于荷兰海牙的联合国国际法院裁定乌克兰胜诉，基辅当局称赞这是司法的完全胜利，也是乌克兰的胜利。

联合国最高法庭裁决后，乌克兰代表要求“俄罗斯必须按照国际法院的裁决行动，从乌克兰撤军”。

国际法庭的判决具有强制性且不能上诉，但国际法院没有强制执行其裁决的手段。

国际法院主审法官多诺霍(Joan E. Donoghue)宣读判决书时声明，俄罗斯联邦必须立即终止始于2022年2月24日的侵入乌克兰的军事行动。

声明说，法院对俄罗斯军队在乌克兰大规模使用武力造成的人道悲剧严重关切。

联合国大法官同时命令莫斯科立即停止其所有部队在乌克兰的任何军事行动。

乌克兰遭到俄罗斯入侵后紧急向国际法庭提告，要求联合国最高司法机构命令俄罗斯立即终止对乌克兰的军事行动。基辅认为，俄罗斯借口乌克兰对顿涅茨克和卢甘斯克的讲俄语区的人口进行种族灭绝，非法为其入侵辩护。

俄罗斯拒绝出席 3 月 7 日至 8 日的国际法院听证会。但在一份书面文件中，莫斯科驳斥了法院对乌克兰索赔的管辖权。

应基辅的要求，国际法院决定宣布紧急裁决令，命令俄罗斯立即停止入侵。

作为对战争罪指控调查的一部分，海牙的另一家法院---国际刑事法院（ICC）也在调查这场冲突。该法院检察官周三访问了该国。