国难当头 泽连斯基演讲震撼国会山

俄罗斯侵乌战争

他的国家正在遭受侵略，他坚守基辅领导抵抗，乌克兰总统泽连斯基只能通过视频向美国国会演讲，他在演讲中把乌克兰与美国，与自由世界的命运紧紧连在一起，他的演讲有一种超越的高度，美国全体国会议员两次起立向他鼓掌致意。

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泽连斯基告诉美国国会议员，目前是乌克兰至暗时刻，美丽的国家成了战场，自由的国土正在遭侵略者残暴地屠戮，他对美国国会说，俄罗斯不仅攻击我们，攻击我们的土地和我们的城市，还对我们的价值观，基本的人类价值观发起野蛮攻击，他们通过坦克和飞机来攻击我们的自由，攻击我们选择自己未来的权利。

泽连斯基在美国国会的演说把真实的情感，普世的价值观，以及对美国自身历史的参照融为一体，同时提出最明确最具体最急需的要求，语句简洁，效果却最大化。雄辩，有力，从演员成为民族英雄的泽连斯基总统动人的演说打动了整个国会山。

泽连斯基先用乌克兰语，最后用英语演说，他希望通过演说把人们对这场战争的威胁和挑战的认知扩至乌克兰自身的命运之外，乌克兰战争关乎欧洲的安全，自由世界的前途。泽连斯基直接了当但毫无挑衅性地向拜登总统呐喊：“您是一个国家的总统，一个伟大的国家的总统，我希望您更是世界的领袖，世界的领袖，维护世界和平的领袖”。

泽连斯基在演说中配放一段视频和图表，向在座的各位展示：2月24日以前，他的乌克兰美丽的面貌，2月24日之后，他的乌克兰被撕裂被摧残的景象。国会会议大厅鸦雀无声，泽连斯基的双眼饱含泪水。

泽连斯基的听众们完全被他激情有力深沉地演讲征服了。美国国会议员们对这位面容明显疲倦却意志坚定的乌克兰总统报之以热烈的掌声。泽连斯基了解美国，他特别援引两段美国历史上的关键事件，提醒他们此刻的乌克兰就像美国的珍珠港时刻，也像美国遭遇的九一一时刻，灾难从天而降。

泽连斯基强调他的重大使命就是保卫乌克兰的天空，对抗俄罗斯的狂轰滥炸，他说，如果设立禁飞区的要求过高，他希望美国提供替代援助，比如向乌克兰提供类似S-300那样的地对空导弹防御系统。

泽连斯基的要求得到了兑现，拜登当天下午签署命令，再向乌克兰提供额外的八亿美元军援，包括提供尖端无人机，毒刺地对空导弹，以及由美国及其盟邦向乌克兰运送S-300导弹防御系统，在乌克兰天空已经被俄罗斯控制的情况下，这些尖端的空防武器，也许对乌克兰最有用处。

值得提及的是，泽连斯基没有在演说中提到俄乌谈判，也没有谈到乌克兰未来的地位---非军事化或者中立，一如莫斯科所希望的那样？他也没有提及边界问题，也没有谈到加入北约和欧洲联盟的问题。泽连斯基为一种新形式联盟辩护，一种由“负责任国家”组建的，被他称之为“U24”即全天候干预的组织，可以在地球任意一角制止冲突以及应对特大自然灾害。

泽连斯基的演说激发了美国议员的热情，成功地把美国民主党人和共和党人聚集在一起。

泽连斯基已是乌克兰再生的象征。