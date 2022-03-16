拜登授权向乌克兰提供尖端武器 美媒指包括无人机弹簧刀

俄罗斯侵乌战争

美国媒体分析，拜登向乌克兰提供的尖端武器包括“弹簧刀”(Switchblade)，这是一种逮住目标随即转化为导弹，与目标同归于尽的利器。图为AeroVironment公司的Puma AE小型无人机系统与经过战斗验证的Switchblade致命徘徊导弹的自动协调传输相结合 过程。

乌克兰总统泽连斯基周三上午对美国国会演讲时要求美国提供防空系统，美国总统拜登下午签署向基辅再提供额外的八亿美元军事援助的命令。美国将向乌克兰提供先进的毒刺地对空导弹系统，尤其将提供最尖端的无人攻击机。

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美国在一周内向乌克兰提供10亿美元的军事援助，这是极其罕见的。

根据拜登签署的文件，美国将向乌克兰提供“包括800套防空系统，确保乌克兰军队能够继续阻止袭击乌克兰人民的飞机和直升机，保卫乌克兰的领空。”

援助还包括9000套反装甲系统，“这些是便携式，高精度的肩扛式导弹，乌克兰军队使用它们非常有效地摧毁了入侵的坦克和装甲车辆”，还有包括机关枪、榴弹发射器和弹药在内的小型武器，以及无人机。

新的军事援助还包括800个毒刺防空系统，2000个标枪反坦克导弹，1000个轻型反装甲武器，6000个AT-4反坦克火箭筒，100套无人机系统，100个榴弹发射器，5000把步枪，1000把手枪，400顶机关枪，400支散弹枪，2000多万发弹药，2.5万套防弹衣以及2.5万头盔。

美国还向乌克兰提供100个无人攻击机，拜登指出，这批无人机是美国最尖端最完美的武器，将赋予乌克兰自我保卫的能力。

华盛顿没有立即说明它们是什么类型的无人机，但国务院发言人暗示，它们将是可以用来对付装甲车的无人机。法新社援引多家美国媒体的报道，它们极可能是 "弹簧刀(Switchblades) ，即击中目标后才会爆炸的无人机。

由于担心引发世界大战，美国和北约未能满足乌克兰提出设立禁飞区的要求，但是美国媒体分析，华盛顿有可能将向乌克兰大量提供最新型的战术导弹系统---“弹簧刀 ”无人机，这种无人机轻便可携带。专家分析，“弹簧刀”是一种介于巡航导弹和无人作战飞行器之间的智能导弹武器，这种导弹可以在目标区游荡一段时间以搜索目标，并在定位目标后收起双翼，变成一枚小型巡航导弹，与袭击目标同归于尽，被形容为“神风特攻”。

美国总统拜登周三承诺帮助乌克兰军队配备更高效的装备，以及提供基辅所要求的远程防控系统。美国国务院发言人普莱斯表示，美国将帮助乌克兰人从我们的友邦国家获得既能实现远程防空又为他们熟悉掌握的武器。他指这些武器“源自俄罗斯或苏联的”系统。

美国众议院外交委员会主席格雷戈里·米克斯（Gregory Meeks）在CNN还披露，还将向乌克兰运送S-300防空系统，这一尖端的俄罗斯导弹防控系统将直接针对俄国战机，米克斯说，S-300防空系统可能将由其他北约成员国运送至乌克兰。

CNN资深记者吉姆（Jim Sciutto）发推称，美国及其北约伙伴国正在向乌克兰提供数套地对空导弹系统，他援引一名美国高官称，这批地对空导弹系统包括移动防控系统SA-8，SA-10，SA-12，SA-14等苏联时代的系统，其射程超过毒刺导弹，具备击落巡航导弹的能力。