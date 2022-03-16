拜登称普京为“战犯” 泽连斯基向美国国会发表演讲寻求更多帮助

拜登/普京/乌克兰/俄罗斯

美国总统拜登周三称发动入侵乌克兰战争的俄罗斯总统普京为“战犯”；而乌克兰总统泽连斯基对美国国会发表视频讲话，寻求获得美国更多支持，并呼吁拜登做一名"和平的领袖"。乌克兰政府周三宣布，被俄军绑架的梅利托波尔市市长费德罗夫已经获释。

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法新社报道，这是拜登首次将发动入侵乌克兰战争的俄罗斯总统普京称为"战犯"。拜登周三参加在白宫组织的打击家庭暴力活动时，向一名询问他的记者表示，(普京）是一名"战犯"，但拜登没有发表其他的言论。白宫发言人普萨基随后表示，"拜登此言发自内心，正如我们在电视上看到的，这是一个野蛮独裁者的野蛮行径"。她表示，关于定义俄罗斯在乌克兰犯下战争罪，美国国务院正在审议法律程序。

俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里配对此表示，"拜登称普京为战犯是"不可接受的也是不可原谅的"。

而乌克兰总统泽连斯基周三透过视频方式，向美国国会发表历史性的演说，他直接呼吁美国总统拜登紧急在乌克兰上空设立禁飞区，泽连斯基说："成为世界的领导者就意味着是成为和平的领导者”。

身着军色T恤衫的泽连斯基在演说中提到美国曾发生的珍珠港攻击与911恐袭事件，希望美国能设身处地为乌克兰着想："我们的国家每天都在经历同样的情况，就在此时此刻"，"俄罗斯已经把乌克兰的天空变成成千上万人的死亡之源"。

泽连斯基并借用美国民权运动领袖马丁路德金的"我有一个梦"名言表示，"我有一个需求，我需要保护我们的天空，我需要你们的决定、你们的协助。"

泽连斯基呼吁在乌克兰上空设立人道禁飞区，如果无法满足这一需求，他也期望美国能提供战机与防空武器，以强化乌克兰空域保护民众、自由与土地。

他并呼吁美国做出更多行动，制裁所有俄罗斯政治人物。他也呼吁美国企业离开俄罗斯市场，因为"充斥我们的鲜血"，他呼吁美国国会议员带头施压，以确保俄罗斯不会收到任何可以用来摧毁乌克兰的一分钱。

泽连斯基倡议设立新机构，一个有能力立即停止冲突，在24小时内提供所有必要援助，甚至武器，给予制裁、人道支持、政治支持、财政与维持和平、迅速拯救世界、生命所需的一切。

泽连斯基并在演说中公布一段画面，让外界看见战前与战时的乌克兰，民众生活从平静、欢笑到城市遭到砲火攻击的剧变与战争的残酷，画面最后再度诉求"关闭乌克兰天空"。

他最后以英文向美国总统拜登喊话表示，你是一国领袖，"希望你成为世界领袖，成为世界领袖意味着成为和平领袖"。

另据法新社报道，乌克兰政府周三宣布，被俄军绑架的梅利托波尔市市长费德罗夫（Ivan Fedorov）已经获释。总统泽连斯基已经同费德罗夫通了电话说，很高兴听到他的声音。

俄军在占领梅利托波尔市后，3月11日传出将市长绑架带走。此后，札波罗热州另一座城市第聂伯罗鲁德内的市长马特维耶夫也被俄军绑架。