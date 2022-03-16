美国禁李宁产品入口 疑涉北韩强迫劳工

美中/贸易

中国运动用品巨头李宁公司生产的商品，遭美国海关扣留，原因是调查显示，该公司的生产线涉及使用北韩劳工，违反了美国针对侵犯人权的政权的制裁令。不过，李宁公司在香港股市的股价今(16日)早不跌反升，中午收市价为52.7港元，较之前一日的收市价上升3.43%。

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美国海关和边境保护局在当地时间15日发出的声明中表示，美国各地海关自昨(14日)起执行有关拘留令，若李宁公司能够在扣留通知发出后30天内提供明确和令人信服的证据，证明其商品不是由罪犯劳工、强迫劳工或受刑事制裁的契约劳工所生产，有关产品将可获放行，否则商品可能会被扣押和没收。

根据2017年通过的美国敌对国家制裁法案（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act，简称CAATSA），任何产品若其生产全部或部分涉及北韩、伊朗及俄罗斯，均不可入口美国，除非生产商能证明有关产品不涉及强迫劳动力。

不过，北韩多年来向俄罗斯和中国等地派遣数以万计的公民从事体力劳动，并从中获得5亿美元的外汇。根据彭博通讯社纪录，有关款额在联合国2017年叫停这种做法以惩罚平壤的核试验和弹道导弹试射时，约占该国经济的1.5%。自此，尽管俄罗斯已停止聘用北韩劳工，但仍有北韩人到中俄做工，主要从事伐木工作，人数可能涉及数千人，但由于俄罗斯受制裁，有关工人以卢布支薪，令北韩获得外汇的数额有所减少。

李宁有限公司由奥运体操金牌得主李宁于1990年创立，以李宁及AIGLE等六个品牌生产鞋履、运动服装和配饰。除了加大中国内地投资，该公司近年大举进军海外市场，但亦受中国的外交关系影响，例如印度奥委会因为2020年的中印边境冲突等因素而取消李宁作为官方装备赞助商的资格。