美联储宣布加息 鲍威尔预期美国通胀今年下半年会回落

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美国联储局一如市场预期, 宣布加息0.25厘，这是2018年12月以来首次加息。美联储的决策也开启了升息循环，旨在压制新冠疫情期间冲上40年高点的通货膨胀。在美联储宣布加息后，美元兑日元周三攀升至六年来的最高水平。鲍威尔预期美国通胀今年下半年会回落。

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经过两天会议，美联储官员以8票对1票, 通过加息0.25厘决议，将联邦资金利率目标区间从两年前新冠疫情初期趋近零的水平调高到0.25%至0.5%。多数官员预期今年剩下的6次决策会议都将升息，让基准利率逐步回到疫情爆发前水平。

美联储会后声明表示，通胀居高不下反映疫情期间供需失衡、能源价格高涨、物价压力更加广泛，俄军2月下旬入侵乌克兰及相关事件可能为通膨带来更多上升压力，并压抑经济活动。

另外，美国劳工部上周公布，美国2月消费者物价指数（CPI）年增7.9%，创40年来新高。

美联储多数官员预期，今年底核心通膨率将降至4.1%，高于去年12月预测的2.7%。

俄乌战争爆发后，西方国家严厉制裁俄罗斯恐拉高能源与大宗商品价格，中国近期疫情升温也可能使全球供应链乱局恶化，导致通膨更难降温。

美联储主席鲍威尔在会后记者会说，美联储十分关注通膨与通膨预期进一步上升的风险，联邦公开市场委员会决心采取"必要措施"恢复物价稳定，当前经济劲道足以应对货币政策紧缩的局面。

鲍威尔指出，俄罗斯入侵乌克兰使通胀短期面对上升压力，包括来自商品价格、供应链及货运等方面，很多国家及企业都拒绝俄罗斯商品。

他说，乌克兰危机可能对美国贸易活动及供应造成溢出效应，东欧地区的战争透过多个渠道冲击美国，形容战争导致供应链问题更错综复杂。

不过，鲍威尔说，仍预期美国通胀今年下半年会回落，相信通胀将会逐月回落，全年通胀维持高企，但会低于去年。他指，通胀将比预期更长时间才会重返目标，如果通胀并无趋于缓和，美联储将采取必要行动。