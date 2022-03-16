马里乌波尔一剧院遭俄军炮弹击 俄外长：谈判部分内容接近达成协议

俄罗斯/乌克兰/乌克兰危机

乌克兰被围困的南部重镇马里乌波尔一间剧院周三遭俄军炮弹击中，在东北部城市切尔尼戈夫俄军开枪打死10位正在排队等候领面包的平民；俄方周三透露，在乌克兰同意讨论维持中立后，双方很快针对和平协议的若干部分"达成共识"。

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俄罗斯对乌克兰的军事行动持续。马里乌波尔副市长表示，事发时在剧院建筑内逃避战火的人数目在1000至1200之间，暂时未知死伤。他并指俄军袭击一队从当地出发、前往中部扎波罗热市的平民撤离车队，5人受伤，包括一名儿童。

据称，此前在马里乌波尔被俄军占据的当地最大医院，院内共400名病人、医护及工作人员，仍然未能离开。报道指约30万人被困在马里乌波尔，面临断水断电，也没有燃气供应，食物及药物越来越少。

另据美国使使馆称，10名乌克兰人排队领面包遭俄军开枪打死。乌克兰官员也称，俄军在北部城市切尔尼戈夫杀死10人。官员在声明中说袭击发生在周三上午，当时俄方武装部队成员，向在一间杂货店附近排队领面包的人开枪。

美国驻基辅大使馆周三表示，俄罗斯部队在乌克兰东北部城市切尔尼戈夫（Chernihiv）开枪打死10位正在排队等候领面包的人。

大使馆说："今天，俄罗斯部队在切尔尼戈夫射杀10名排队等候领面包的人。这种可怕的攻击必须停止。我们正在考虑所有可用的选项，以确保在乌克兰的任何暴行都有人承担罪责。"

大使馆在官方推特（Twitter）和脸书（Facebook）页面发布声明时，并没有提及握有何证据能证明俄军发动攻击。

俄罗斯并未对美国大使馆的声明做出立即评论。莫斯科否认针对乌克兰的平民发动攻击。

俄罗斯侵犯乌克兰遭到顽强抵抗，双方同时也持续谈判。俄方周三透露，在基辅当局同意讨论维持中立后，双方就快针对和平协议的若干部分"达成共识"。乌克兰总统泽连斯基周三表示，和平谈判内容听起来已较为实际可行，但还需要更多时间，才能做出符合乌克兰利益的决定。

根据路透社报导，俄罗斯外长拉夫罗夫向俄罗斯新闻网站RBC表示："目前正认真讨论（乌克兰的）中立地位，当然还有安全保证议题。"他强调："现在协商正在讨论这一点，已有极其明确的构想，就我的看法，已经接近达成协议。"

拉夫罗夫还说，俄罗斯总统普京2月曾提到，乌克兰维持中立，还有在北约组织不扩张的情况下给予乌克兰安全保证，是可能影响局势的变数。乌克兰官员则认为，莫斯科当局正逐渐接受未能以武力强行组建新政府，以及新兵人数不足等问题。对这场战争可望将于5月落幕、比预期要早抱持一丝希望。

泽连斯基此前表示，他早已不要求让乌克兰加入北约，而基辅准备接受西方的安全保证，这些保证并不包括乌克兰加入北约的长期目标，这被视为是一个让步的迹象。