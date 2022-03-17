习近平要把中国带到哪里去

俄罗斯侵乌战争与中国

2022年2月4日，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京会晤时交谈。两人当天举行峰会后发表了旨在凸显中俄关系无上限的联合声明。

俄罗斯侵乌，中国在习近平指挥下越卷越深。

广告 继续浏览后续

中美罗马会谈无果而终后，北京似乎感觉到一点事态严重，驻美大使秦刚在『华盛顿邮报』发表文章，指有人散步虚假讯息，抹黑中国。但是，秦刚的辩驳苍白无力。骑墙或者走钢丝不行了，中国要做出选择。

问题严重到要中国做出选择的地步，与中国领导人习近平的表现密不可分。2月4日，普京与习近平发表北京宣言，这是中方首次明确反对北约东扩，宣布中俄友谊“没有上限”，引起世界警惕，西方一些媒体开始以“轴心”的概念来形容中俄关系。

北京宣言与侵乌战争有无因果关系，关于两个事件的时间点，有几种说法，一种中俄商定，习近平知情；一种，普京似乎掌握着更多的主动权，习近平被老朋友一步一步往里拖，结果越陷越深。还有一种看法是，在俄罗斯侵乌问题上 ，中国存在巨大的情报失误。

美国中央情报局局长伯恩斯在美国国会听证会发言说，至少有一点可以肯定，出乎习近平预料的是俄军遭遇乌克兰激烈抵抗以及西方反应的力度。

俄罗斯侵乌战争进入胶着状态。因此有了后来北京的被动局面。一方面西方要求中国澄清立场，北京至今拒不承认俄罗斯侵乌是“入侵”；一方面传出俄罗斯要求中国提供军备和经援，俄罗斯闪电战算计落空引发的这种双向的夹击力量，迫使习近平的中国做出选择。

秦刚大使现在如何辩解中国不知情都显得亡羊补牢。美国在俄乌战争爆发前，多次告知中国，希望利用其特殊影响力阻拦俄罗斯侵乌，遭中国拒绝，之后便有了习普北京宣言，之后更有西方媒体关于俄罗斯官员向北京透露何时侵乌的时间，只是到了什么层级暂不能断定的报道。等到金融时报曝出俄罗斯要求中国提供军事和援助，情况变得十分严重，骑墙已无可能。而北京向俄罗斯靠拢是要付出代价的，普京也需要北京方面做出实际而明确的支持。

在这一背景下，美国国家安全顾问沙利文与中共外交事务最高官员杨洁篪的罗马会谈就被认为带有摊牌的性质。这一会谈是在媒体报道中方向俄加速靠拢甚至有可能向俄罗斯提供武器的氛围中召开。

一些中国背景的观察人士预感到问题的严重，甚至认为此会将决定未来几十年的国运。不少分析人士不抱乐观的原因是，他们指出习近平在重大时刻总是错判。近几年，中美贸易战，香港局势，对台关系，新冠疫情，习近平每一次的决定都让局势更加恶化，中国离世界愈行愈远。

罗马会谈持续了7个小时，与阿拉斯加中美会谈公开对抗相比，闭门会谈显得相当可怕的宁静。双方发言只能通过事后官方公报的只言片语推测，但双方都使用了诸如“非常坦率”的交换意见之类的说法，美方匿名官员则描述会谈“激烈”。

美国国家安全顾问沙利文会后重申了此前已发出的警告，如果中国帮助俄罗斯躲避制裁，必定面对严重后果。这意味着，中方在会谈中没有显示任何与俄罗斯切割的前景。沙利文这是“有言在先”了。

英国卫报报道称美方在会谈结束后对北京是否会改变支持莫斯科的立场持悲观态度。悲观的原因是中俄关系是由最高层主导的。“这实际上是一个习近平的项目。他是完全地、从根本上支持与俄罗斯建立密切伙伴关系。”美方认为，虽然中国的 中下层官员对中俄关系存有疑虑，但习近平与普京抱团反美，试图终止美国的霸主地位。

中国体制内的有识之士已看出中俄靠近的危险，3月5日，中国国务院参事室公共政策研究中心副理事长胡伟发表文章呼吁中国尽快与俄罗斯切割，“不能与俄罗斯总统绑在一起”，他认为“通过与普京切割以及放弃中立立场，有助于树立中国的国际形象，并借此机会通过各种努力缓和与美国和西方的关系。”否则，“普京倒下后美国从面临中国与俄罗斯两个战略竞争对手转变为锁定中国一个进行战略遏制，欧洲将进一步与中国切割，日本成为反华急先锋，韩国进一步倒向美国，……台湾也将加入反华大合唱。”这篇文章已经被中国审查部门撤下。

中国已故外交官吴建民一篇关于九一一之后中国领导层应该保持沉默还是支持美国的文章最近广为流传，时任中共总书记江泽民决定谴责这一恐怖事件，向美国政府和人民表示深切慰问，吴建民写道，“这一决定让中美关系拨云见日步入坦途，并为中国赢得了多年的发展机遇期。”

加州大学圣迭戈分校21世纪中国中心主席和全球政策与战略学院研究教授谢淑丽（Susan Shirk）对美国之音表示，即便是中国现在认为与俄罗斯的友谊是习近平犯下的最大的外交失误，中国也不会承认。“他们不能承认这是一个错误，因为这是习近平个人的错误”。

华尔街日报2月16日一篇报道称，“一些中国高级官员之前暗示，他们担心与俄罗斯结盟的代价”。

分析人士指出，中国的前途和一位执迷不悟、一心一意“保江山”，也就是死心塌地保自家政权的领导人，且这将是一位长期执政的领导人绑在一起，是非常危险的。