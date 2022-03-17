俄罗斯军队在乌克兰东部攻击造成至少27人死亡

乌克兰/土耳其/俄罗斯/外交

乌克兰总统泽连斯基周四请求西方帮助“停止这场战争”，俄罗斯军队在乌克兰东部的攻击造成至少27人死亡。土耳其外长周四与乌克兰外长会谈后表示，乌克兰提出由联合国安理会5个常任理事国、土耳其和德国，作为未来与俄罗斯可能协议的担保国。泽连斯基周四再次与法国总统马克龙通了电话。

广告 继续浏览后续

法新社报道，土耳其外长恰武什奥卢周四与乌克兰外长库列巴会谈后表示，乌克兰提出由联合国安全理事会5个常任理事国、土耳其和德国，作为未来与俄罗斯可能协议的担保国。

恰武什奥卢此前在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫，之后又在乌克兰西部城市利维夫（Lviv）与乌克兰外长库列巴会谈。

他与库列巴闭门会谈后告诉媒体："乌克兰提出联合国安全理事会5个常任理事国、土耳其和德国参与的集体安全协议。"恰武什奥卢表示，在分别走访俄、乌两国后，"增加了"他对达成停火的希望。

他还说："我的理解是，俄罗斯对此不表反对，可能会接受这样的提议。"安理会5个常任理事国包括英国、中国、法国、俄罗斯、美国。

土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京周四通话，再度提出主办普京与乌克兰总统泽连斯基泽伦斯基会谈的建议。

土耳其总统府通讯署在声明中指出，埃尔多安强调，为使俄、乌就特定议题达成协议，两国领导人有会面必要。他也重申开辟人道走廊让平民逃离战争的必要性。