布林肯：拜登将向习近平表明任何支持俄罗斯侵略行为将付出代价

美国/中国/俄罗斯/乌克兰危机

美国国务卿布林肯周四表示，拜登周五同习近平对话时将清楚表明：任何支持俄罗斯侵略乌克兰，特别是向莫斯科提供军事援助的行为，都将遭到报复。布林肯指：中国拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，还试图将自己打造成中立的仲裁者，与维护国际规则"背道而驰"。布林肯并指俄罗斯对乌克兰平民发起袭击"已经构成战争罪"。

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法新社报道，布林肯周四向媒体表示，"我们担心他们(中国）正计划直接向俄罗斯提供军事装备的援助，用于乌克兰战场"。布林肯说，"拜登总统明天将与中国国家主席习近平会谈，拜登会明确告诉习近平，中国将对任何支持俄罗斯侵略的行为承担责任，我们将毫不犹豫地让他付出代价。"

布林肯重申：中国"有责任施加其对普京的影响力，也有责任维护北京声称承认的国际规则及准则"，布林肯说，"但恰恰相反，中国的行为似乎与此背道而驰：中国拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，还试图将自己打造成中立的仲裁者，而走向相反的方向"。

布林肯并在周四举行的记者会上表示，俄罗斯对乌克兰平民发起袭击"已经构成战争罪"，他并指责莫斯科没有在外交方面"做出足够的努力"。

布林肯说，蓄意锁定攻击平民构成战争罪，"在过去三周造成如此程度的破坏后，很难得出俄罗斯人不是针对平民发起袭击的结论"。

布林肯并表示，"拜登总统昨天提到在乌克兰已经犯下了战争罪，我认同这一说法"。

美国总统拜登周三称俄罗斯总统普京为“战犯”，莫斯科称这一指控“不可原谅”。

布林肯说，美国的专家"正在就俄罗斯可能在乌克兰犯下战争罪搜集资料进行审查，布林肯承诺，将与国际调查人员分享调查结果，对战争责任者绳之以法。

在被媒体问及与战事同时进行的俄罗斯与乌克兰之间的谈判，布林肯表示，一方面我们对乌克兰在炮火轰炸之下仍接受谈判表示敬意，另一方面，我没有看到俄罗斯方面采取任何重大努力通过外交结束它挑起的战争”。

俄罗斯入侵乌克兰受到国际社会同时谴责，立场"亲俄反美"的中国陷入尴尬。先前有传言指中国同意军援俄罗斯，中方矢口否认，中国驻乌克兰大使日前更承诺"绝对不会攻击"乌克兰，被外界视为表态不会援俄，中国外交部随后对会不会向俄罗斯提供武器或其他援助避而不答。

路透社的分析称，拜登政府本周公开和私下对北京发出一系列威胁，称如果中国支持俄罗斯入侵乌克兰，将会面临相应后果。美国国家安全顾问沙利文与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周一在罗马进行了长达七个小时的紧张会谈。

但在向北京方面大声发出外交警告后，拜登政府的官员仍在讨论下一步应该采取什么措施，以确保中国不会帮助俄罗斯逃避西方的制裁，或在乌克兰伤亡人数不断上升的情况下向莫斯科提供武器。

罗马会晤的一个直接结果是北京变得更加愤怒，据了解会谈情况的人士说，北京在会谈中态度"好斗"。

拜登政府正在观望中国的行动，然后再决定采取何种行动。白宫发言人普萨基周一表示“我们将密切关注”。一名美国高级官员说，他们将调查向俄罗斯提供了哪些军事、经济或其他支持。

美国周一告诉北约盟国和几个亚洲国家，中国已暗示其愿意向俄罗斯提供军事和经济援助，以支持俄罗斯在乌克兰的战争。

沙利文在会谈前警告称，如果中国帮助莫斯科逃避全面制裁，中国“绝对”会面临后果。

分析援引波士顿大学全球发展项目(Global Development Project)负责人Kevin Gallagher表示，中国可能会发现，在威胁被公开后，很难改变路线和做出让步。中国今年2月宣布与俄罗斯建立“上不封顶”的战略伙伴关系，“这不是一个好的战略举措”。