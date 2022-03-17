拜登将警告习近平如军援俄罗斯将付出代价

俄罗斯侵乌战争

2021年11月15日，美国总统拜登在华盛顿白宫罗斯福厅与中国国家主席习近平进行了虚拟会晤，屏幕上显示的是习近平。右边坐着的是国务卿布林肯。拜登与习近平定于2022年3月18日举行电话通话。

美国总统拜登周五将与中国国家主席习近平举行电话会谈。美国国务卿布林肯表示，拜登将会明确表示，中方如果“支持俄罗斯侵乌”，尤其向俄罗斯提供军事援助，那么，中国“将为支持俄罗斯侵略所采取的任何行动承担责任，我们将毫不犹豫地让中国付出代价。”

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在美国总统拜登周五与中国习近平通话之前，美国国务卿布林肯对媒体表示，中国负有“责任”利用其对俄罗斯总统普京的影响力来制止乌克兰战争。

布林肯表示，“我们继续呼吁所有国家，特别是那些对俄罗斯有直接影响的国家，使用他们所拥有的一切手段来迫使莫斯科结束这场选择的战争。我们认为中国尤其有责任利用其对普京总统的影响力，并捍卫它声称支持的国际规则和原则，”

“相反，中国似乎正朝着相反的方向前进，拒绝谴责这种侵略，同时试图将自己描绘成一个中立的仲裁者。“

布林肯补充说，“我们担心他们正在考虑直接协助俄罗斯，向其提供在乌克兰使用的军事装备。拜登总统明天将与习主席交谈，并将明确表示，中国将为支持俄罗斯侵略所采取的任何行动承担责任，我们将毫不犹豫地让中国付出代价，”