俄罗斯侵乌战争
拜登将警告习近平如军援俄罗斯将付出代价
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美国总统拜登周五将与中国国家主席习近平举行电话会谈。美国国务卿布林肯表示，拜登将会明确表示，中方如果“支持俄罗斯侵乌”，尤其向俄罗斯提供军事援助，那么，中国“将为支持俄罗斯侵略所采取的任何行动承担责任，我们将毫不犹豫地让中国付出代价。”
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在美国总统拜登周五与中国习近平通话之前，美国国务卿布林肯对媒体表示，中国负有“责任”利用其对俄罗斯总统普京的影响力来制止乌克兰战争。
布林肯表示，“我们继续呼吁所有国家，特别是那些对俄罗斯有直接影响的国家，使用他们所拥有的一切手段来迫使莫斯科结束这场选择的战争。我们认为中国尤其有责任利用其对普京总统的影响力，并捍卫它声称支持的国际规则和原则，”
“相反，中国似乎正朝着相反的方向前进，拒绝谴责这种侵略，同时试图将自己描绘成一个中立的仲裁者。“
布林肯补充说，“我们担心他们正在考虑直接协助俄罗斯，向其提供在乌克兰使用的军事装备。拜登总统明天将与习主席交谈，并将明确表示，中国将为支持俄罗斯侵略所采取的任何行动承担责任，我们将毫不犹豫地让中国付出代价，”
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