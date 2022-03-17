朝鲜试射导弹失败，该国媒体避而不谈

朝鲜/导弹试射

3月17日星期四，朝鲜媒体对此前一天该国发射疑似新型洲际弹道导弹发射失败一事保持沉默。韩国军方披露，周三上午，朝鲜在平壤附近发射了一枚弹道导弹，但本次试验却以失败告终。

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据韩国媒体<朝鲜新闻>网站报道，周三当天，在平壤附近发现有碎片坠落，天空中蜿蜒漂浮着一团红色烟雾。

一般情况下，朝鲜在试射导弹24小时后，官方媒体<劳动新闻>和<朝鲜中央通讯社>会发布有关成功试射的报道，通常还附有照片。然而今天，却没有出现任何关于本次试射的报道。韩国世宗学院（l'Institut privé Sejong）研究员郑相昌（Cheong Seong-chang）表示：朝鲜不断赞扬其领袖的出色领导，不愿披露任何有关失败的消息。

据法新社报道：韩国与美国曾在上周披露：平壤正在准备发射一种新型洲际弹道导弹（ICBM）Hwasong-17，这种导弹被军事分析人士称为“怪物导弹”。

朝鲜将在4月15日庆祝该政权创始人金日成110周年诞辰。许多分析人士认为，朝鲜将在引来此一时刻之际试射导弹。甚至有专家认为，周三爆炸的导弹恰恰就是新型洲际弹道导弹火星17号（Hwasong-17）。郑相昌指出：朝鲜希望将目前的节日气氛保持到4月15日，领导人不希望普通民众知晓有关试射失败的消息。人权活动人士则表示：朝鲜对本次发射失败保持沉默的表现凸显了朝鲜民众的生活受到了极其严格的控制。

今年年初以来，朝鲜已进行了十次导弹试验，创历史新高。美国印度和太平洋司令部谴责了朝鲜这次试射，并敦促平壤不要从事 “破坏稳定” 的活动。

朝鲜最近准备测试洲际弹道导弹引起美韩两国高度戒备。驻韩美军表示，朝鲜增加导弹试验危及东北亚的和平，安全和稳定。