欧盟强烈谴责俄军攻击乌克兰平民 G7声明要求俄罗斯立即停止军事行动

欧盟/G7/乌克兰危机

欧盟周四强烈谴责俄罗斯攻击乌克兰东南部港都马里乌波尔的平民避难所，指俄罗斯"蓄意攻击平民的行动是可耻且无法接受的"，严重违反国际人道法则，未来将被追究责任。七国集团外长会议发表声明，要求俄罗斯履行国际法院裁决，立即停止在乌克兰的军事行动，撤出军队。

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法新社消息，欧盟外交及政策高级代表博雷利周四晚间在一份声明中，强烈谴责俄军袭击马里乌波尔剧院，声明指出，“欧盟以最强烈的措辞谴责俄罗斯军队攻击平民的行为，而他们继续以平民和乌克兰民用基础设施为目标进行攻击”。

根据卫星图片，在马里乌波尔有平民避难的戏剧院遭到俄军炮轰，戏剧院两侧的墙壁与屋顶都塌陷。马里乌波尔市长助理安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，之前戏剧院内约有1000人，目前不清楚有多少人生还。

博雷利指，被攻击的剧院楼顶有大大标志写着"儿童避难所"。博雷利说，这种蓄意攻击平民及民用基础设施的行动是可耻且无法接受的，严重违反国际人道法则。根据国际法，俄罗斯无权在第三国领土使用武力，未来将追究参与这场战争罪行的政府及军方官员责任。

欧盟引述国际法院16日裁决，强调俄罗斯必须立即无条件停止军事行动，撤出所有部队和军事装备，并充分尊重乌克兰的领土完整、主权和独立。

另据报道，周四在柏林举行会议的七国集团外长发表声明，要求俄罗斯履行国际法院裁决，立即停止在乌克兰的军事行动，撤出军队。

G7外长在声明中谴责俄军向平民攻击，围困乌克兰南部马里乌波尔等城市。声明并指责俄罗斯总统普京"正在指挥一场可耻的战争，导致以百万计民众逃离家园，大量基础建设、医院、剧院及学校，遭受破坏"。

G7外长声明指，犯有战争罪并向平民发起攻击者必须承担责任。

此前，位于海牙的国际法院作出裁决，俄罗斯必须立即停止在乌克兰的军事行动。

乌克兰官员周四也指责俄军空袭收容平民的剧院。俄罗斯出兵乌克兰踏入第四星期，在被围困的南部港口城市马里乌波尔，官员指责俄军空袭一间收容了超过1000名平民的剧院，救援人员继续在瓦砾中搜索，伤亡情况暂时不清楚。俄罗斯否认攻击剧院。商业卫星图片显示，可以看见剧院被攻击前，建筑物前的空地上，有用俄语写上"儿童"的大型字样。