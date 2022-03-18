习近平坚决清零不回头

中国-新冠病毒

2022年3月17日，北京下雪，居民排队参加COVID-19测试。一种被称为 "奥米克戎 "的快速传播变体正在考验中国的零容忍战略。

中国清零政策的效益受到广泛质疑之时，中国领导人习近平指示继续坚持动态清零。

广告 继续浏览后续

中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光月初主张，中国应寻求与病毒长期共存，相信“会在不远的将来“抛弃清零对策。他指出动态清零的投入大于收益。

他的观点没有像另一位防疫专家张文宏半年前提出中国可实行与病毒共存时般受到网络猛烈抨击。不少人以为，北京或许正在考虑抛弃劳民伤财，效果不璋的清零政策。

错觉 ! 中共政治局常委3月17日开会讨论疫情形势，中共总书记习近平继续要求“动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头”，这意味着中共领导人丝毫没有改变防疫方式的打算；习近平同时要求“党政主要领导和各级领导干部要把防疫工作放在第一位”，“对失职失责导致疫情失控的要立即依纪依规查处，严肃问责。”这也意味着，清零与否，与各地主要领导人政绩挂钩，所有不执行清零措施的将冒着丢掉乌纱帽的危险；习近平同时要求他们“尽锐出战，决战决胜。”这意味着一地出现疫情，便立即启动全城大规模检测，不管这座城市是几百万人还是上千万人。按照目前的清零举措，小区有疫情，封小区，城市有疫情，封城。

法新社今天报道说，中国越来越多的声音呼吁放松清零措施，但是，与全球其他地区疫情肆虐的情形相比，中共政权一直把自己严厉的防疫政策视为是一种独特的政治优势。一些中国问题观察人士则指出，清零是习近平制定的，因此不能改，改就意味着“纠错”，那么，这一政策能坚持到什么时候，有人怀疑习近平可能一直要等到二十大自我接班顺利完成之后才会终结清零措施。

中国现已有17座城市处于封城状态，包括被视为中国新技术首都的深圳，该市1750万居民，目前处在严格的禁足令下。深圳封闭管理已进入第四天，当地公共汽车和地铁停运，所有社区、产业园区，街道，非城市保障型企业且也全部停止营运或居家办公。

中央社报道，深圳封城强烈冲击民生经济，当地多数居民没有想到当局会采取如此严苛的抗疫措施，他们认为政府官员在疫情防控中，更多地考量自己的乌纱帽而不是民生。

中国另一座大城市上海周四共有165例确诊，但当局又封闭了一些新的小区，一些观察人士指出，上海实际上处于半封城状态。法新社记者注意到，著名的外滩观景大道几乎空无一人。

数月以来，中国感染病毒的数据一直很低，传染迅速的奥米克戎变种周四24小时之内确诊2432例。自2月10日以来，中国累计本土病例超过两万例，疫情蔓延28省，仅新疆、西藏、宁夏暂时维持“清零”。

其实目前疫情最严重的是香港特区，医院已无法承载患者，许多港人抢购物品，害怕当局会像中国大陆一样对香港封城。