拜习通话 习近平称乌克兰战争不符合任何人的利益

俄罗斯侵乌战争

美国总统拜登与中国国家主席习近平周五进行了将近两小时通话，中国中央电视台在第一时间报道称，习近平在会谈时表示，“国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益”。

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根据央视和新华社通稿，习近平强调 : “乌克兰局势发展到这个地步，是中方不愿看到的”。习近平还表示，“作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界和平与安宁作出努力。”

美国国务卿布林肯在拜登与习近平通话前几小时表示，拜登要向习近平明确指出，希望中国不要支持俄罗斯侵略乌克兰，更不要向乌克兰提供武器，也不要向俄罗斯提供经济援助以减轻国际制裁的冲击力。否则中国必须为此付出代价。

习近平所说“国家关系不能走到兵戎相向这一步”是否暗示中方不支持俄罗斯侵略，还是各打一棒？但从习近平随后使用了“两句中国的老话”：“一个巴掌拍不响”及“解铃还须系铃人”，似乎又在模糊究竟谁应承担这场侵略战争的责任。

新华社通稿称，习近平对拜登总统有关不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突的“表态”，“十分重视”

根据白宫，拜登与习近平的通话始于国际标准时间13时03分，结束于14时53分，美国方面尚未就会谈内容发表文告以及评论。

拜登是在白宫战情室与习近平进行电话对话的，通常，美国总统在这里指挥最危险的行动以及最艰苦的谈判。

美国国务院二号人物谢尔曼周五稍早对CNN明确表示这次电话通话的利害关系："我们希望在国际舞台上非常重要的中国共产党（......）明白，他们的未来是与美国、欧洲、其他发达国家和发展中国家一起。他们的未来不是支持弗拉基米尔-普京"。

比起谢尔曼相对温和的表述，美国国务卿布林肯周四的表述极具威胁力，他说，"我们严重关切他们正在考虑直接协助俄罗斯提供军事装备，供其在乌克兰使用。拜登总统明天将与习主席会谈，并明确表示，中国将为任何支持俄罗斯侵略的行动承担责任，我们将毫不犹豫地对他们施加代价。

这是美国自俄罗斯发动侵乌战争以来对中国发出的最严厉的信号，美国此前已经谴责中国与美国“结盟”。

对美国总统拜登而言，无论战略和经济层面，美中两国是无情的竞争关系，但仍应保持对话通道，使得这一对抗不至于导致全球混乱。但是，美国总统的这一设想经不起中国对俄罗斯的公开支持带来的严峻挑战，中国或以提供武器或经济金融协议等形式，帮助莫斯科设法至少部分规避西方的严厉制裁。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，珍惜与莫斯科关系并与俄罗斯一样对美国怀有严重敌意的中共政权，一直没有呼吁俄罗斯总统普京从乌克兰撤军。

但是习近平与普京的中俄合作“无上限”被俄罗斯侵乌战争送上火烤，不少分析认为，习近平对乌克兰顽强抵抗俄军以及西方团结一致严厉制裁俄罗斯断绝其经济与金融交流网络感到惊愕。