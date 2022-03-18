白宫：拜登向习近平发出警告：援俄将付出代价

美国/中国/乌克兰危机

备受关注的美国总统拜登与中国国家主席习近平周五视频对话持续近2小时。白宫发出的声明称，拜登向习近平发出警告，如果中国向俄罗斯提供物资支持将面临后果和影响。拜登同时也向习近平重申美国对台政策不变。

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法新社报道，在拜登与习近平视频对话结束4小时后，美国白宫发出声明称，会谈聚焦乌克兰战争，持续近2小时。两国领导人表达了希望"保持畅通的沟通渠道"的愿望。

白宫称，拜登向习近平"详细例举"了西方对俄罗斯实施的严厉经济和金融制裁，但声明中没有具体说明如果中国向俄罗斯提供援助将面临何种报复。

法新社称，备受关注的美中两国元首会晤并不意味着美国或中国的立场发生重大转变，中国迄今为止从未谴责或批评俄罗斯对乌克兰的入侵行为。

法新社称，据中国电视台的报道，习近平继续保持"模棱两可"的态度，他表示军事冲突“不符合任何人的利益”，并强调“乌克兰危机（不是我们希望看到的）”。

中国外交部在"拜习会"后发表的声明中呼吁美国和北约就莫斯科的“安全担忧”与俄罗斯进行“对话”。

法新社称，美国担心中国可能会向俄罗斯提供军事援助，或者北京暗助莫斯科规避西方的制裁。

在极具争议的台湾议题上，拜登重申美国对台政策没有改变，并重申，美国继续反对任何单方面改变现状的行为。

另据中央社报道，在问及拜登是否要求习近平公开谴责俄罗斯行为时，美方资深官员在电话背景简报指出，拜登并未在周五的对话中向中国提出具体要求，而是让习近平了解情况，阐述现况与观点以及各项行动，拜登的阐述"坦率且直接"，他并表示，透过外交途径解决危机是必要的。

关于中方是否承诺不会援助俄罗斯，这名资深官员未正面回应，仅表示"中方会做出自己的决定"，并要媒体参考中方发出的对话纪要。

在谈到台湾议题时，拜登向习近平重申，美国对台政策不变，强调美国持续反对任何片面改变台海现状的立场。

这名官员表示，拜登重申美方基于台湾关系法、美中三公报与对台六项保证的一个中国政策。但拜登也表达对北京在台海胁迫与挑衅行为的担忧，他明确表明美方反对任何片面改变台海现况的行为。

这名官员强调，拜登政府一贯展现对台湾坚如磐石的支持，也会持续这么做。