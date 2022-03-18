美国司法部起诉五名侵扰旅美中国政治异议人士的中国政府代表人物

美中关系

美奥运选手刘美贤与父亲成为中国间谍行动针对的目标。图为2022年2月17日，在北京举行的2022年冬奥会花样滑冰比赛中，美国选手刘美贤参加了女子自由滑项目的比赛。

美国政府司法部周三宣布，起诉5名中国政府的代表人物，其中4名为华人，指他们在美国监视、侵扰中国政治异议人士。

广告 继续浏览后续

司法部在声明中称：被起诉的三人中，刘凡（Fan “Frank” Liu）、王书君（Shujun Wang）和齐布理斯（Matthew Ziburis）于周三分别在纽约被捕，另外两人林启明（Qiming Lin）和孙强（Qiang “Jason”Sun）在逃。

起诉书指，其中一桩案件涉及一名正竞选纽约州国会众议员席位的前中国89民运学生领袖。一名中国特工找到一个美国私人侦探，让其帮助制造一起政治丑闻阻止此人参选，这名中国特工还建议私人侦探向此人发动暴力攻击。

在另一桩案件中，检方指控中国特工在洛杉矶华裔雕塑家陈维明的工作室和车内安装监控，并损毁了这名雕塑家的一件作品，这是设立在南加州“自由雕塑公园”的一座习近平的头像长满新冠病毒毒株的大型雕塑。

法庭文件指，73岁的王书君此前是一名访问学者和作家，2015年开始在中国官员的指挥下秘密行动，收集并向中国政府提供旅美中国政治异议人士的信息。

司法部表示，这五名被告涉嫌参与中国政府全球性的“跨国镇压计划”(Transnational Repression Schemes )。司法部国安主管奥尔森(Matthew G. Olsen)表示，这种跨国镇压行为伤害美国及全球民众，与美国的基本价值观背道而驰，违反美国法律，无法容忍。

纽约联邦检察官皮斯(Breon Peace)表示，中国政府的秘密警察在纽约市和美国各地威胁法治及自由的程度令人发指，噤声、骚扰、抹黑、监控等行为都已侵犯美国民众的言论自由。