联合国：俄乌战争已造成超过2000名平民伤亡 难民327万人

乌克兰/联合国/乌克兰危机

联合国人权事务高级专员办事处表示，2月24日至3月16日期间，自俄罗斯3周前发起入侵乌克兰行动至今，已造成至少816名平民丧生，1333人受伤；逃离乌克兰难民达327万人。

广告 继续浏览后续

乌克兰首都基辅市府周五发表声明说，自从俄军入侵以来，累计在基辅已酿成222人丧生，包括60位平民和4名儿童；另有889人受伤，其中241人是平民。安理会周五听取有关乌克兰平民伤亡程度的报告，要求彻查并追究责任。

此外，乌克兰国家救援部门周五表示，东北部大城哈尔科夫（Kharkiv）一栋教学大楼周五上午遭到砲击，造成一人死亡，11人受伤，还有一人被困在瓦砾堆中。乌东城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）也传出遭到砲击，造成2死6伤。

联合国主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛日前在联合国安理会上表示，乌克兰战争中的平民伤亡，"多半是因在有人居住地区使用冲击范围广大的爆裂性武器所造成"。她指出，乌克兰有数百栋住宅建物遭到摧毁或破坏，一些医院和学校的情况也相同。

迪卡洛说："乌克兰平民死伤规模及公共基础设施的破坏，是不可否认的，这必须要加以彻底调查和究责。"

另外，联合国周五表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有327万多名难民逃离乌克兰。而来到波兰的难民人数已超过200万。

联合国难民署周五表示，2月24日战争爆发以来，截至今天共有327万662人逃难乌克兰，比前一天的最新统计数据又增加10万765人。

联合国难民署发言人沙特马许（Matthew Saltmarsh）说，从冲突初期以来，"我们看到人口外流速度普遍放慢"。他说，妇女和儿童占逃亡人数的约90%。据乌克兰法律，所有18岁至60岁的本国男性都可被军队征召，因此不得离境。

另外，安理会周五听取有关乌克兰平民伤亡程度的报告，要求彻查并追究责任。

主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛周五在安理会表示，乌克兰平民伤亡和民用基础设施遭到破坏的严重程度不容否认，她要求对此进行彻底调查并追究责任。

安理会3月17日再次就乌克兰人道主义状况举行紧急会议。副秘书长迪卡洛表示，本周，有报道称，乌克兰和俄罗斯代表之间正在进行的直接会谈取得了积极的进展。她说：“我们欢迎所有这样的接触。然而，我们注意到，这些积极信号迄今尚未转化为迫切需要的敌对行动的停止。”

迪卡洛表示，俄罗斯对乌克兰城市的袭击仍在继续。据报道，这些不加区别的袭击造成大量平民伤亡和民用基础设施受损。

迪卡洛指出，东南部港口城市马里乌波尔的情况尤其令人担忧。许多未能安全撤离的马里乌波尔居民缺乏食物、水、电和医疗服务。城市街道上躺着未被收集的尸体。

她说：“国际人道法非常明确：平民有权得到保护，免受军事行动带来的危险。直接攻击平民是被禁止的。”

迪卡洛强调，乌克兰平民伤亡和民用基础设施遭到破坏的程度是巨大的。这需要彻查和追究责任。