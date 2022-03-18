马克龙与普京通话呼吁解除对马里乌波尔的围困

法国/俄罗斯/乌克兰危机

法国总统马克龙周五再次与俄罗斯总统普京通电话，马克龙表示对遭到俄军轰炸的乌克兰东南部城市马里乌波尔局势“极为担忧”，并呼吁解除对马里乌波尔的围困。乌克兰总统泽连斯基定于3月23日以视频的形式，向法国国民议会发表讲话。

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法新社援引法国总统府爱丽舍宫表示，马克龙与普京周五进行了长达1小时10分钟的电话交谈。马克龙再次呼吁俄罗斯立即遵守在乌克兰的停火”。

马克龙向普京明确提出：乌克兰局势还在恶化、持续的攻击已经伤及平民；马克龙并提出乌克兰的人权并未获得尊重，俄罗斯和乌克兰代表团之间的谈判尚未取得进展。

关于马里乌波尔局势，马克龙呼吁"采取具体和可核查的措施解除对这座乌克兰东南部城市的围困，立即实现停火并开辟人道走廊”。

乌克兰周三指责俄罗斯空军"蓄意"轰炸了马里乌波尔的一个剧院，有约数百名平民在那里避难，而俄罗斯则予以否认。乌克兰总统泽连斯基宣布，有“数百人”在废墟下，130多人获救。

根据市议会的初步评估，轰炸造成至少一人重伤，但没有造成死亡。

马里乌波尔市政发出的报告说，由于俄罗斯不间断的轰炸造成重大破坏，局势危急。

法新社并援引克里姆林宫表示，普京在与马克龙的电话交谈中指责乌克兰犯有“许多战争罪”，他并保证俄罗斯军队正在“尽一切可能”避免伤及平民。克里姆林宫指，"乌克兰安全部队每天犯下众多战争罪行已引起注意，尤其是发生在顿巴斯（Donbas）城市的大规模火箭和大炮攻击。"

另外，法国总理卡斯泰周五与乌克兰总理也举行了电话会谈。卡斯泰在推特上发文重申法国全力支持乌克兰的承诺，卡斯泰表示：“法国将坚定不移地支持乌克兰及其人民，声援战争受害者，并动员全法国迎接乌克兰难民”。

另外，乌克兰总统泽连斯基定于3月23日以视频的形式，向法国国民议会发表讲话。