乌克兰向北京喊话 谴责俄罗斯野蛮暴行

俄罗斯侵乌战争

2022年3月19日，来自乌克兰城市Mykolaiv的难民，82岁的Ekaterina Mosha与她的3岁的孙子Dmitrii在摩尔多瓦Palanca的边境口岸吃了一顿饭，她的城市已经两次遭遇俄罗斯轰炸。

中国国家主席习近平星期五对美国总统拜登亲口表示，中国“反对战争”，现在是需要中国彻底澄清对俄罗斯侵乌战争的立场的时候了!周六，在俄罗斯再一次轰炸造成数十人乌克兰人死亡后，乌克兰向俄罗斯战略盟友中国发出呼吁，请“谴责俄罗斯的野蛮行径!”

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俄罗斯强化对乌克兰多地空袭，在19日白天再次空袭乌克兰南部港口城市米科拉耶夫(Mykolayev)，当地负责人维塔利-金在社交网络上说，前一天该镇的一个军营遭到袭击，数十名士兵被杀。他没有详细说明破坏的程度和伤亡人数。在该国西部，俄罗斯国防部表示，俄军在前一天使用了普京吹捧的全新高超音速导弹来摧毁一个地下武器库。

俄罗斯军方周五宣称，他们的坦克开进了被包围和炮击数周的港口城市马里乌波尔，基辅承认乌克兰已失去了通往亚速海的通道。俄罗斯军队周五称，它已成功进入该市。据乌克兰国际文传电讯社援引乌克兰内政部顾问瓦迪姆-杰尼先科的话说，那里的情况是 "灾难性的"。

形势如此严峻，基辅希望北京谴责俄罗斯入侵行径，但直到目前，北京当局一直闪烁其辞，否认俄罗斯军队侵乌是“入侵”，在拜登与习近平周五电话通话中，习近平也使用“危机”、“冲突”、“局势”等词，极少使用“战争”，更避免使用“入侵”。

乌克兰总统顾问、俄乌冲突谈判代表波多利亚克（Mykhailo Podoliak）周六发推呼吁：“"如果中国做出正确的决定，支持文明国家联盟并谴责俄罗斯的野蛮行为，那么它可以成为全球安全体系的重要组成部分。”

乌克兰与美国都担心中国向俄罗斯提供军事援助，或者中国帮助俄罗斯规避西方制裁。

美国总统拜登拜登周五就此与中国领导人习近平举行电话通话，直接告知习近平，如果中国向残暴攻击乌克兰城市和平民的俄罗斯提供物质援助，中国将遭受严重后果。星期四，美国国务卿布林肯更清楚地解释了拜登找习近平对话的意图：如果中国向俄罗斯提供军援或经援，中国将付出严重代价。这意味着，西方世界将对中国进行重大制裁，中国将有可能像俄罗斯一样被孤立起来。

但是，根据中国央视报道，习近平在回答拜登时模棱两可，称“乌克兰局势发展到这个地步，是中方不愿看到的。”“乌克兰战争不符合任何人的利益”。

习近平与普京在北京冬奥会开幕之日举行峰会，发表被认为相当于结盟性质的北京宣言，称中俄合作“无上限”。普京在冬奥会结束次日宣布承认乌克兰东部两区独立，打响战争序曲。中方一直拒绝承认俄罗斯侵乌是“入侵”。但自从俄罗斯因发动战争成为全球公敌后，北京表现得非常暧昧。

俄罗斯军队在遭遇抵抗后强化空中轰炸

俄罗斯面对乌克兰的顽强抵抗，俄罗斯军队在当地的进展比预期的要困难得多，据乌克兰国防部称，自2月24日入侵开始以来，俄军已经进行了291次导弹袭击和1403次空袭。

在基辅以西的扎波罗什（Zapozhieo），地区政府表示，周五发生的爆炸事件造成9人死亡，17人受伤。地区警察说，在基辅以西约50公里的马卡里夫，俄罗斯的迫击炮火也造成7人死亡，5人受伤。

首都基辅和西北部讲俄语的大城市哈尔科夫也继续发生爆炸，根据乌克兰官方数字，自战争开始以来，至少有500人在那里被炸死。当地政府周六说，一名男子和一名9岁的儿童在那里的一次爆炸袭击中被炸死。