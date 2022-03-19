被栅号的王吉贤：抱歉 ！ 站久了不会下跪！

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滞留在乌克兰敖德萨的北京人王吉贤3月17日被中国网络管理部门删除帐号，切断了他与国内家人唯一的联系方式，王吉贤在youtube网站上传的视频中气氛地表示，“你们究竟害怕什么呢？我只不过是把我的所见所闻告诉大家，向家人报个平安，为什么你们如此害怕？”“全世界都知道乌克兰正在发生着什么，除了两个国家的人不知道！”。 他知道，删除他帐号的人希望他下一步做什么，但是，他‘很抱歉，站久了的人不会下跪！“

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美国有线电视网CNN的采访报道指出，王吉贤并没有打算成为中国在乌克兰的抵抗声音。这位36岁的奥德萨居民只是想向他的父母表明他很好。他每天在各种平台上发布的视频，包括YouTube和中国的微信，很快就获得了关注，成为一个罕见的声音，让中国观众看到了饱受战争蹂躏的乌克兰--这与中国国家媒体形成了鲜明的对比，后者宣传俄罗斯的虚假信息，如毫无根据地声称乌克兰士兵正在使用 "纳粹 "战术。

他的视频获得越来越多的人的关注，有时浏览量超过14万次，支持他为他点赞的人与日俱增，与此同时，

批评者的数量也在增加，有评论称他是民族叛徒，这其中包括来自中国使馆的官员。

据报道，王吉贤以前在北马其顿居住时认识的一名中国大使馆工作人员最近联系了他，影射他在发布他的视频时得到了报酬，并问道。"谁派你来的？" 当他坚称不是为了钱时，该名工作人员回答说。"你目前的行为不符合国家利益。我想和你断绝关系，我们互相拉黑。" 此外，他还受到来自多个渠道的压力，要求他停止发帖，但他并不打算接受，也并不打算离开敖德萨，直到 "敖德萨被摧毁得让人无法停留"，他说。除了对这座城市的喜爱，这也是一个原则问题，他补充说：受不了别人受欺负！