基辅呼吁北京谴责俄罗斯野蛮行为 北京副外长间接回应

中国/乌克兰

乌克兰总统顾问、俄乌冲突谈判代表波多利亚克（Mykhailo Podoliak）周六发推呼吁中国做出正确的决定，支持文明国家联盟共同谴责俄罗斯的野蛮行为，中国外交部副部长乐玉成对乌方的呼吁做出了间接的回应。

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中美两国首脑3月18日举行电话会谈之后，各方都在揣摩北京是否有可能调整立场，法国多位中国问题专家以及俄罗斯问题专家都纷纷表示，中国与俄罗斯站边的立场从一开始就十分明确，来自西方的压力只会使北京更加接近俄罗斯。如果说几天前中国国务院智库学者胡伟呼吁习近平尽快与普京拉开距离的文章曾经引发揣测的话，中国外交部副部长乐玉成3月19日在出席清华大学战略与安全研究中心举办的第四届战略与安全国际论坛的演讲侧明确推翻了上述预测兑现的可能性。

乐玉成在讲话中表示：“既然当年北约作出过承诺，就不应出尔反尔，不断东扩。追求绝对安全恰恰是绝对不安全。其次，不能搞集团政治和阵营对抗。军事集团是冷战的残留，随着苏联解体，北约本应和华约同时进入历史。但北约不但没有解散，反而不断强化和扩大，这样下去结果可想而知，乌克兰危机就是一个警示。第三，不能把全球化“武器化”。中方历来反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁。第四，不能把小国当枪使。大国怕卷入矛盾冲突对自己造成伤害，把小国挺在前面当“马前卒”，甚至利用其打代理人战争，一边让自己的军火商、银行家、石油大亨赚得盆满钵满，一边让小国民众去承受多年难以愈合的战争创伤，这是极不道德、极不负责任的行为。“

乐玉成的上述讲话再度强调了北约东扩威胁俄罗斯的安全，将俄罗斯入侵乌克兰的原因归咎于乌克兰要求加入北约，但却只字不提东北欧国家之所以要求加入北约的原因。同时，无视中国政府过去因刘晓波获得诺贝尔和平奖而制裁挪威今天又因为台湾问题而对立陶宛进行单边制裁的事实。2003年美国发动伊拉克战争时中国政府也曾经谴责美国发动战争的真正原因是为了伊拉克的石油，而根据中国媒体第一财经日报的报道，战后2004~2012年，美国从伊拉克进口的原油从3275万吨降至2370万吨，而在战前1998~2003年，美国从伊拉克年均进口约2845万吨。反观中国，战前中国几乎不从伊拉克进口原油，2003年彻底断绝从伊拉克的原油进口。战后2004~2008年，中国每年从伊拉克进口的原油在100万~200万吨之间，2009年跃升到716万吨，2010年超过千万吨，2012年达到1568万吨，目前伊拉克已是中国第六大原油进口来源国。当然，美英炮制萨达姆拥有大规模杀伤性武器的信息挑起战争的行为也受到国际舆论的谴责。

乐玉成去年12月曾经在北京举行的“中外学者谈民主高端对话会上用英文表示：中国是当之无愧的民主国家 “，因而成为外界关注的中国外交官。

路透社报道说，莫斯科要求北约提供具有法律约束力的保证，即它将停止扩张并回到1997年的边界。乌克兰总统泽伦斯基总统本周表示，乌克兰可以接受国际安全保障，但不能阻止其加入北约的长期目标。