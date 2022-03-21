东航客机在广西坠毁 机上无外籍旅客 1人临时退票逃过一劫

东航一客机坠机

中国东方航空波音737-800型客机下午在广西坠毁，机上人员情况未明。截至发稿，东航指失事班机上没有外籍旅客，是否有台港澳籍旅客则待确认。目前已有机组员家属赶往昆明打听亲人下落。飞机的坠落可以说极不正常，机头垂直朝下，高速坠地，完全就像是在俯冲，实在太可怕了。上一次中国大陆民航发生重大飞行事故还是11年多前的8·24黑龙江伊春坠机事故。

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综合中国媒体报导，据中国民航局资讯，这架从昆明飞往广州的班机共有旅客123人及机组员9人，合计132人，与稍早传出的133人相差1人。

报导指出，相差的这1人是年轻男子。他在事后自拍一段影片表示，自己“没有上飞机，因为第1班航班取消了，所以我就退票了”，希望“上了飞机的朋友能顺顺利利、平平安安地回来”，结果受到中国民众高度关注，直指他“命大”、“运气好”。

相形之下，机上其他人员的运气远不如上述这名男子，截至发稿仍无人被寻获。一名失联旅客家属表示，1994年次的哥哥独自从昆明搭乘这架班机返回广州与家人团聚。他的哥哥并计划，下半年与相恋8年的女友结婚。

善后方面，东航失事机组员的部分家属已抵达东航在昆明的云南分公司，正由“机组家庭援助组”正在处理后续事宜。而广西壮族自治区党委书记刘宁、广西壮族自治区主席蓝天立都已赶赴梧州市藤县山区的事故现场指挥救援工作。除消防人员外，解放军南部战区也派遣梧州军分区、武警梧州支队派员赶赴现场救援。

这架东航客机的失事原因目前成谜。但先是有网友透过民航追踪软体发现，在失事前，班机在失事地点附近上空几乎呈笔直降落，大约2分钟就直线坠地。

更有一段由梧州市北辰矿业公司矿场监视器，拍下了班机坠地前的过程。画面显示，班机几乎是呈笔直状态下坠，在镜头内出现的时间不超过5秒，且没有火光，证实了追踪软体显示的班机高度变化过程。而北辰矿业一名员工证实，这段画面确实是由公司在山上有安装的监视器拍下的，监视器距事发点仅约1公里。

北辰矿业其他工作人员指出，事发时自己正在矿区山头工作，距离失事地点有3、4公里。当时突然听到一声爆炸，还以为是隔壁山头有人在放礼炮。但爆炸声持续时间不长，没想到是飞机失事了。

东航内部证实，22日起将停飞旗下所有的737-800型客机，失事的MU5735航班并将停飞1周。但中国南方航空及海南航空则表示，暂未接到停飞该机型的官方通知。

中国媒体报导，有极个别中国网友发表“幸灾乐祸、调侃灾难”等不当言论，甚至有人冒充相关人士试图拉抬流量。中国网路社交平台新浪微博、抖音21日晚陆续发布公告，禁止此类行为。

新浪微博表示，21日晚已依相关规定，对违规的25个 号，视程度采取禁言30天到永久禁言的处置，并清理违规内容，并接受网友举报；抖音则说，将运用“策略模型加技术手段”严加管控，一旦发现有人企图“蹭热点、博眼球、引关注”，将情节视严重程度禁言甚至封禁帐号。