东航紧急坠落8000多公尺十分罕见 空中解体可能性最大

东航MU5735坠机

3月21日下午，东航执飞昆明到广州的MU5735航班在广西梧州藤县上空失联坠机，微博微信上流传的坠机画面显示，这架机龄6年的波音737-800飞机几乎是机头朝下笔直坠落，并引发大火。据“闻舞世界”公众号，村民先听到巨大的爆炸声，然后客机才像自由落体坠落，大概率说明飞机落地前就已经在空中解体。

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这架搭乘了123名旅客，9名机组成员的东航航班坠机，目前救援力量正在集结救援，伤亡情况仍不明确。这次坠机，也终结了大陆民航连续138个月、累计时长超过1亿小时的安全飞行纪录。

来自航空APP飞常准的数据显示，此架客机在短短两分多钟的时间里，速度下降了8000多公尺，按照航空专业人士的分析，波音737作为双发飞机，即便两个引擎全部同时失效，也不可能以这种速度下坠，飞机通过滑翔也能飞行一段距离。

那么，这架波音737-800飞机，在最后的三分钟里紧急坠落8000多公尺到底发生了什么？什么是这次坠机的主要原因呢？

据参与现场救援的村民称，这架发生事故的飞机已经完全解体，之前还曾听到了巨大的爆炸声。对照村民的印证和数据分析，大概率说明飞机落地前就已经在空中解体，最后以自由落体的方式触及地面，现场的大火也恰好说明了这一点。

需要说明的是，这架波音737-800飞机机龄只有6年，型号也并非之前连续出事的波音737MAX，波音737MAX在连续发生了印尼狮航和衣索匹亚航空2次坠机事故后，已被大陆民航局停飞。波音737-800属于第三代波音737，是目前国内外航空公司大量装备的一型窄体干线客机，在波音737MAX被停飞之后，使用频率更高了。

大陆业内人士称，巡航状态下的飞行事故在航空史上极为罕见，8900公尺高度上，突然在短时间内急速坠落，很多航空业内人士称已经完全超出了专业认知。

有分析认为，能造成飞机空中解体这个结果的，除了外部能量和内部能量破坏结构之外，别无可能，外部很好理解，但在中国大陆这么安全的地方完全可以排除，内部破坏最大可能来自于行李或者其他方面，但在以严格著称的大陆国内机场，也基本可以排除。

最后，唯一可能的因素是飞机客舱气密结构损伤，造成增压破裂，当然，对于最为直接的原因，还需要通过寻找飞机残骸判断，等待具体官方消息。

来自广西梧州的最新救援信息显示，已经发现了客机残骸和碎片，但尚未发现遇难者遗体。

此前有消息称，疫情状况持续，面临上百亿巨亏压力下的东航曾表示，要通过严控“维修费用、压降成本”等来减轻经营压力，不知道这次事故，是不是与此也存在一定关联性，还需要官方进行更深入的调查。