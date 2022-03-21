中国/空难

中国东航21日一架载有132人的飞机在中国南部坠毁，法新社说，这是中国自2010年以来的首次空难，或也是近年最为严重的空难。

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法新社今天报道过去三十年来中国发生数起重大空难事件。

1990年10月2日：一架波音757和一架波音737在广州机场（南部）的停机坪上被劫持后发生碰撞，造成128人死亡。

1992年11月24日：中国国际航空公司一架波音737飞机在广西地区（南部）坠毁，造成141人死亡。

1994年6月6日：中国西北航空公司的一架图波列夫-154飞机在西北的陕西省坠毁，机上160人全部死亡。

1997年5月8日：中国南方航空公司一架波音737-300飞机在南方城市深圳附近坠毁，造成35人死亡。

1999年2月24日：中国西南航空公司一架图波列夫-154型飞机在从成都（西南）飞往温州（东部）时在空中爆炸，机上61人全部死亡。

2000年6月22日：属于武汉航空公司的一架中国制造的运-7在武汉（中国中部）的一场风暴中坠毁，造成51人死亡。

2002年5月7日：一架属于中国北方航空公司的麦道MD-82型飞机在大连市坠毁，机上112人全部死亡。

2004年11月11日：中国东方航空公司运营的一架加拿大庞巴迪CRJ200中程飞机在内蒙古包头市（北部）坠毁，造成55人死亡。

2010年8月24日：中国区域航空公司河南航空公司运营的一架巴西设计的Embraer ERJ-190型飞机在东北的宜春机场降落时断成两截，造成44人死亡。包括飞行员在内的47名乘客和机组人员幸存下来。