中国东航空难：习近平称震惊促彻查

中国/民航空难

中国国家主席习近平今天罕见对今天发生的中国东方航空公司一架客机坠毁空难迅速作出反应。根据中国官方的央视新闻说，习近平表示受到震惊。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，中国国家主席习近平迅速对中国一架民航飞机失事空难做出表态，称震惊。

法新社说，这显示非同寻常的罕见快速反应，中国强人习近平敦促中国民航快速彻查空难事故的原因。

中国民航局周一称，2022年3月21日，东航一架波音737客机在执行昆明至广州航班任务时，于广西梧州上空失联。目前，已确认该飞机“坠毁”。中国官方新华社称飞机“掉落”并引发山火。机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。

目前没有消息报告机上人员死伤情况。

据稍早报道称，中国东方航空波音737客机坠毁，失事的是波音737-800NG型客机，编号B1791，机龄只有6.8年。

中国都市快报消息称，失事的是东航MU5735航班，据飞航追踪软件Flightradar24显示，这架客机的速度和高度在梧州附近出现骤降。

上游新闻消息说，这架班机原计划下午1时10分从昆明长水机场起飞，预计3时05分抵达广州白云机场，但飞机1时15分起飞后，于下午2点20分左右失联。消息说，飞行数据显示，MU5735从昆明机场起飞后，一直维持着约8869公尺高度飞行。下午2时19分，飞机突然以每小时845公里的速度骤降，2时21分也就是仅约2分钟时间，雷达萤幕即失去这架客机的踪影。

另据微博博主“马上谈”上传的45秒坠机现场画面显示，熊熊烈火夹杂着直窜云霄的浓烟弥漫山头。