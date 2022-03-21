中国东航航班空难 视频显飞机直角下冲坠毁

中国/东航空难

中国民航局证实，一架载有130多人的客机周一下午在中国南部一个山区坠毁，救援队已赶往陡峭、树木茂盛的事故现场，希望找到幸存者。英国每日邮报以及中国网络传送的一则报道视频，显示空难航班成直角下冲坠毁。多个报道称机上人员生还渺茫。中国国家主席习近平指示尽速彻查空难原因。至此没有空难事故的可能原因消息报道。

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据纽约时报今天报道称，根据最初的中国新闻报道，这架由中国东方航空公司运营的波音737飞机在广西坠毁，从现场的图片和视频可以看到火焰和烟雾从山坡上升起。大火在周一晚些时候已经被扑灭。

中国国家电视台发布的一则在线报道称，“伤亡情况未明。”当地居民告诉记者，飞机似乎已经完全解体，令人们担心可能很难找到幸存者。最初的报道称MU5735航班在广西藤县坠毁，当时正在从昆明飞往广州途中。根据民航局，机上载有132人，包括123名乘客和九名机组成员。央视最初的报道称机上有133人。

中国最高领导人习近平迅速发表声明，要求救援人员尽最大努力，“妥善处置善后”。中央政府派遣官员到现场处理事故并调查其原因。习近平发出指示要求“确保航空运行绝对安全。”

中国官员已经派出近1000名消防员和100名当地民兵前往现场进行救援。据广西消防部门，117名救援人员与大约20多辆消防车已经抵达现场。

飞行数据显示，这架机龄约七年的飞机起飞后一直稳定地飞行，直到下午2点20分左右突然失去高度。

纽约时报说，这架飞机不是波音737 Max，在2018年印度尼西亚和2019年埃塞俄比亚的致命坠机事件后，这一机型在中国被禁，尚未恢复飞行。

中国官媒称，航空公司已确认机上没有外国乘客。

据官媒报道，该航班机组人员的部分家属已经到达东航云南分公司。机组家庭援助组正在处理后续事宜。