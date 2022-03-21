中国严审网络批美行反俄不行

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乌克兰基辅Podilskyi区的一个购物中心2022年3月21日遭到俄罗斯轰炸后被摧毁。

俄罗斯入侵乌克兰以来，中国官方维持所谓“中立”，对外拒谴责俄国、不用入侵等字汇；对内严审反战声音。分析人士认为，中国对俄国支持力度或有下降，反美、反西方仍是外交宣传主轴。

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据中央社今天引述消息报道称，中国严审反战言论，符合反美主调才放行。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰，5名中国历史学者2天后在中国社群平台上发出公开信，直言中国有必要表态反对不义战争、支持乌克兰人民保家卫国，文章不到3小时就被封杀。名人在微博帐号批评俄国、表达反战，也同样立刻被禁言。中美印象（US-China Perception Monitor）中文网日前刊载国务院参事室公共政策研究中心副理事长胡伟所撰“俄乌战争的可能结果与中国的抉择”一文，直言中国必须和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）切割，这篇文章获得回响，却也有人批评胡伟是“华盛顿走狗”。随后中美印象中文网关闭，文章也在社群平台上被删去。

据中美印象主编刘亚伟在纽约时报（The New York Times）21日报道中表示，胡伟的撰文在中美印象网站上获得30万浏览量，社群平台上则有数以百万计转发；中俄伙伴关系在中国获得支持，但是政治、学术和经济菁英观点则有所不同，他们有其担忧。胡伟则是拒绝纽约时报约访。

一些身在乌克兰的中国人试图在海外传达反战观点。36岁王吉贤来自北京，居住乌克兰敖德萨（Odesa）达4年。他将俄乌战事所见所闻上传社群平台，甚至是和支持战争者辩论。王吉贤接受纽约时报访问时指出，期望这些评论可以让一些中国人反对俄国入侵乌克兰一事。王吉贤社群帐号日前则已遭删除。

中国境内反战声音为相对少数，但是这群关键群体涵盖专家、学者，观点颇具份量，仍被期待可影响决策圈，鼓励北京远离俄国。卡内基国际和平基金会、前美国国家安全委员会中国事务主任韩磊（Paul Haenle）说，中国学者批评俄罗斯入侵，其中仍有许多人相信，随着时间推移，中国终将与俄国保持距离。

据美国之音（VOA）日前指出，俄乌开战以来，中国社群平台上民族主义情绪高昂，视美国为首的西方为战争挑起人。美国总统拜登（Joe Biden）、中国国家主席习近平18日视讯会晤，相关转载贴文都是来自新华社、央视等官媒，讨论区充斥赞誉美言，只呈现被筛选过后的评论。前微博审查员刘力朋接受美国之音访问时说，拜习会相关讨论受到严格审查，只要涉及美中关系的话题都有类似对待。反战声量过去几天在社群平台上有所提高，审查制度似有放松；但是挺俄叙事和对美批评仍没有停息迹象，主调仍是反美、反西方。

据中央社，据斯坦福大学（Stanford University）传播学系副教授潘婕（Jennifer Pan）和其他香港中文大学研究人员所做研究，过去两个月间，微博上关于乌克兰的50万条评论中，约有一半将战争归咎于乌克兰、美国或西方；仅约1/10指责俄国。