中国也研发极音速武器 30马赫风洞今年启用

中国/极音速导弹

俄制极音速飞弹命中乌克兰军火库震撼全球，中国也积极研发这款武器，除了在东南沿海部署射程涵盖台湾的极音速飞弹东风17，可测试速度达30马赫飞行器的风洞JF-22预定将在今年启用。不过，俄罗斯称发射两枚极音速导弹命中乌克兰导弹军火库等设施也遭到质疑，评论称并没有听到被摧毁导弹库二次或连续爆炸声音。

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据中央社今天报道称，根据美国国会研究服务处（CRS）17日发表有关分析极音速武器的报告，极音速（hypersonic，又称之为超高音速）武器是指速度至少5马赫（Mach）的导向武器。

近年来美国致力研发由火箭载运攻击目标物的极音速滑翔载具（hypersonic glide vehicle），还有借由高速、吸气式引擎（air-breathing engine）推进的极音速巡弋飞弹。该报道引据德国之声（DW）说，包括中国、美国与俄罗斯等5国均致力于钻研极音速技术的军事用途。

据美国国会研究服务处的报告说，詹氏防卫周刊（Jane\'s Defense Weekly）指出，研发极音速武器中国不惜砸巨资辟建地面测试设施，像是中国空气动力研究与发展中心即宣称有18个风洞。另已知中国航天空气动力技术研究院至少有3个极音速风洞FD-02、FD-03与FD-07，速度分别可达8、10与12马赫，中国其他的极音速风洞还有速度介于5至9马赫的JF-12，还有速度介于10至15马赫的FD-21。

另有消息指出，速度可达30马赫的风洞JF-22将在今年完工，并且已知中国一直在酒泉与太原卫星发射中心测试极音速武器。

报告指出，值得注意的是，就像俄罗斯，中国致力于极音速武器的研发凸显北京当局的担忧，也就是美国研发的极音速武器，可使美国对中国的核武库及周边的基础设施执行先发制人与斩首攻击。且美国部署的导弹防御系统，可能会抑制中国对美国采取报复性还击的能力。

据特朗普主政时期的国防部长艾思柏（Mark Esper）2019年 8月访亚洲时曾表示，美国拟在亚太地区部署中程飞弹，而且速度越快越好，以因应日益复杂的情势，此举显然针对中国日增的导弹威胁。

之后拜登政府则是在2021年提出“太平洋吓阻倡议”，责成国防部部署长程武器，并增加重要前线基地的导弹防御体系等，以强化驻扎西太平洋的美军吓阻中国。

CRS报告另指出，中国军队多次成功试射目前已完成部署的东风17超高音速导弹，这是专门为发射极音速滑翔载具而设计的中程弹道导弹。美国的情报显示，东风17的射程约1000至1500英里（约1610至2415公里）。不仅如此，美国CRS的报告还说，2021年8月，北京曾秘密试射一枚可搭载核弹头的极音速飞弹，并且由长征火箭执行这次发射任务。

东风17于2019年中共建政70周年阅兵典礼首度展示，根据南华早报（SCMP）2020年10月间报导，共军已在东南沿海部署东风17，并逐渐取代原先的东风11、东风15飞弹。

据CRS报告说，由于俄罗斯和中国在极音速武器的超前，且中俄两国正从事多项极音速武器的方案，包括可能部署配备核弹头的极音速滑翔载具等，因此这款武器引起美国国防部与国会日益关注。