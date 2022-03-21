中国民航确认东航波音737客机“坠毁” 132人生死不明

中国/民航事故

中国民航局周一称，2022年3月21日，东航一架波音737客机在执行昆明至广州航班任务时，于广西梧州上空失联。目前，已确认该飞机“坠毁”。中国官方新华社称飞机“掉落”并引发山火。机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。

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据路透社今天报道说，中国民航局已确认东航一架搭载132人的波音737客机在广西藤县“坠毁”。中国民航局称，“已启动应急机制，派出工作组赶赴现场”。

路透社引述新华此前消息称，该客机在广西梧州藤县“掉落”并引发山火，伤亡情况未明。

根据航班信息显示，该航班13:10从昆明长水机场起飞，计划15:05分在广州白云机场降落。执飞MU5735航班的是东航云南一架波音737-800飞机，交付于2015年6月22日，目前机龄6.8年，

路透社说，中国东航A股周一收升2.15%报5.69元人民币，港股尾段急跌收挫6.5%；波音BA.N美股盘前跌幅扩大至7.4%；中国东航美股盘前大幅下挫逾11%。

据中央社相关报道称，中国民用航空局下午4时34分发布新闻稿表示，一架波音737客机在执行昆明-广州航班任务时，在梧州上空失联。已确认这架班机坠毁，机上载有132人，其中旅客123人、机组员9人。

中国东方航空波音737客机坠毁，失事的是波音737-800NG型客机，编号B1791，机龄只有6.8年。

中国都市快报消息称，失事的是东航MU5735航班，据飞航追踪软件Flightradar24显示，这架客机的速度和高度在梧州附近出现骤降。

上游新闻消息说，这架班机原计划下午1时10分从昆明长水机场起飞，预计3时05分抵达广州白云机场，但飞机1时15分起飞后，于下午2点20分左右失联。消息说，飞行数据显示，MU5735从昆明机场起飞后，一直维持着约8869公尺高度飞行。下午2时19分，飞机突然以每小时845公里的速度骤降，2时21分也就是仅约2分钟时间，雷达萤幕即失去这架客机的踪影。

另据微博博主“马上谈”上传的45秒坠机现场画面显示，熊熊烈火夹杂着直窜云霄的浓烟弥漫山头。

央视新闻报导说，东航失事的客机在广西梧州藤县发生事故，并引发森林大火，目前搜救单位已动员赶往现场，机上乘客死伤不明。